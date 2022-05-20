Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси

20 мая 2022, 08:46

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В Тбилиси доставили тело убитого на Украине грузинского добровольца Рати Шургая. Похороны погибшего военного пройдут 24 мая.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 мая стало известно, что 38-летний доброволец из Грузии Рати Шургая погиб на Украине.

В аэропорт Тбилиси доставлено тело погибшего на Украине грузинского добровольца Рати Шургая. В аэропорту присутствовали родственники и знакомые погибшего, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны шесть военных, которые несут гроб, покрытый флагом Грузии. Далее показаны люди, в руках некоторых из них портреты Рати Шургая. Военные помещают гроб в автомобиль, после этого показаны две группы людей, которые разворачивают флаги Грузии и Украины.

Гражданская панихида по Шургая состоится сегодня в Кашветской церкви, 24 он будет похоронен, информировал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Напомним, по состоянию на 15 мая с начала боевых действий на Украине погибли 11 грузинских добровольцев.

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