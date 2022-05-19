Пользователи Instagram* призвали наказать чеченского педагога за избиение детей

19 мая 2022, 16:02

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Прокуратура Чечни начала проверку после публикации видеоролика, на котором мужчина бьет детей на спортплощадке. Пользователи соцсети, посмотревшие видео, сочли поведение педагога чрезмерно жестоким и призвали наказать его.

Видеоролик, на котором мужчина на территории спортплощадки бьет детей, опубликован в соцсетях 18 мая, в связи с этим прокурор Чечни организовал проверку, сообщила сегодня прокуратура республики.

"В ходе ее проведения предстоит выяснить место происшествия, личности мужчины и малолетних, тяжесть причиненных им телесных повреждений. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Видео, на которое отреагировала прокуратура, размещено 18 мая, в частности, в Instagram-паблике Revizorro095, на который подписаны 12,6 тысячи пользователей. На кадрах показана группа детей в спортивной одежде на спортплощадке. В начале 17-секундного ролика видно, как один ребенок поднимается с колен, а другой отбегает в сторону на несколько метров. Мужчина, подошедший к вставшему мальчику, берет его за ворот куртки и вместе с ним подходит к отбежавшему ребенку, после чего берет того за плечо и с силой сталкивает детей. Мальчик, к которому подошел мужчина, от удара падает и переворачивается через голову, а поднявшись, убегает, держась рукой за лицо. Мужчина, продолжая держать второго ребенка за ворот, возвращается с ним к группе детей.

В аннотации к видео приведено, как утверждается, сообщение пользователя, приславшего ролик. "Я понимаю, учитель имеет право отругать ребенка или наказать, но вот такое обращение и рукоприкладство к чужим детям... Я бы такого преподавателя по судам затаскала бы, это уже выходит за рамки дозволенного!" – говорится в сообщении.

К 16.01 мск под публикацией размещено 180 комментариев. Авторы большинства из них, допустив, что мужчина – педагог или тренер, сочли такое поведение избыточно жестоким и призвали наказать его. "Самая настоящая жестокость. И нет никаких оправданий", - написала, в частности, posuda_gudermes_hava. "Это зверство", - согласилась millionka.

"Никто не имеет права пугать или наказывать детей, тем более чужих", - возмутился tiynalleh. "Согласна! Почему учителя и преподаватели позволяют себе такое отношение к детям?.. Они ни в коем случае не имеют права трогать детей, орать на них, ругать таким образом! Но это всегда было актуально, когда я маленькая была, помню, как боялись этих учителей!" – написала likusya_999.

"За такие вещи нужно в колонию отправлять, тут налицо повышение должностных полномочий", - поделилась мнением mariya_r_2301. "Я надеюсь, это не останется безнаказанным!" – написал de_so_li.

"Этот мальчик аж перевернулся от удара, мне плохо стало", - пожаловалась jfghsv123. "Когда увидела это видео, прям плохо, я понимаю наказать, поругать, но у этого [человека] нет права так вести с детьми, нет чтоб поговорить с детьми, разнять их… Для меня этот человек не достоин ни звания тренера, тем более учителя, если он является им", - написала janna_official.

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