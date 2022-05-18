Полиция вновь начала задерживать протестующих в Ереване

18 мая 2022, 08:37

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Активисты сегодня перекрывают улицы и автомобильное движение в разных частях Еревана. Полиция начала задерживать демонстрантов.

Как писал "Кавказский узел", во время протестов 17 мая в Ереване по обвинению в неподчинении силовикам были задержаны 414 человек, сообщили в полиции. Сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь был арестован по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста. Оппозиционное движение "Сопротивление" начало сбор подписей под петицией, в которой потребовали освободить задержанных на мирных акциях протеста в Ереване общественные и политические деятелей.

Демонстранты сегодня перекрыли автомобильное движение в разных частях Еревана. Полиция задерживает активистов, освобождает проезжую часть от мусорных баков, чтобы восстановить автомобильное движение, пишет "Интерфакс".

Полицейские задержали и посадили в машины нескольких протестующих, в том числе бывшего вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, передает РИА "Новости".

Напомним, акции неповиновения начались в Армении 25 апреля. Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Никола Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.