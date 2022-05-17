Пикетчик задержан в Краснодаре

17 мая 2022, 18:23

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Полицейские задержали Евгения Буханцева, вышедшего на пацифистский пикет к зданию администрации Кубани, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани, как и других регионов России, проводят акции протеста против спецоперации на Украине. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), пикетчики, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, 5 мая стало известно, что суд в Новороссийске приговорил местного жителя к штрафу в 30 тысяч рублей, признав дискредитацией армии плакат, с которым мужчина вышел на одиночный пикет.

В Краснодаре задержан Евгений Буханцев, который вышел на пикет с пацифистским плакатом к зданию краевой администрации. Полицейские доставили задержанного в отдел полиции по центральному округу Краснодара, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Эта же публикация в Telegram-канале "OВД-Инфо Live", который ведет "ОВД-инфо"*, проиллюстрирована фотографией пикетчика, сделанной очевидицей. На фото Евгений Буханцев стоит, держа в руках плакат. Других людей около него нет.

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