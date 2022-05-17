Оппозиция возобновила в Ереване акции протеста

17 мая 2022, 08:46

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В Ереване сторонники оппозиции возобновили протестные шествия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным оппозиционеров, более десяти активистов задержано полицией.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция в Армении с 25 апреля ежедневно проводит акции протеста, требуя отставки правительства. 16 мая полиция информировала о задержании во время протестов в Ереване 91 активиста.

Возмущение оппозиции в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

С 08.00 по времени Еревана [07.00 мск] активисты движения "Сопротивление" возобновили в Ереване акции протеста. Полиция призывала демонстрантов освободить проезжую часть, происходят потасовки.

Активисты держат в руках флаги Армении и Нагорного Карабаха, скандируют: "Никол - предатель", "Без Никола Армения" и поют патриотические песни. Они призывают проезжающих присоединиться к протесту. Полиция препятствует работе журналистов, оттесняя их с места проведения протестов, передал с места проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

На перекрестке улиц Теряна и Московяна в центре города полиция силой вытеснила участников протестной акции с проезжей части улицы, задержано более десятка человека, сообщила депутат от парламентской оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян.

"Полицейские применяют силу, в том числе в отношении депутатов. Правоохранители выполняют необоснованные приказы Никола Пашиняна, препятствуя проведению акций и применяя в отношении участников протестов грубую силу. Однако полицейским следовало бы воздержаться от подобных действий, потому что в завтрашней Армении таких правоохранителей не будет, и каждый из них будет нести ответственность за сегодняшние беззакония", – сказала Мкртчян корреспонденту "Кавказского узла".

Среди задержанных – бывшие депутаты от Республиканской партии Армении и "Процветающей Армении" Армен Ашотян и Наира Зограбян, уточнила она.

Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" перекрывает улицы в административном районе Арабкир, сообщила в прямом эфире на своей странице в соцсети депутат от блока "Айастан" Кристине Варданян.

Десятки активистов уже подвергнуты приводу в полицейские участки, отметила она. "Для активистов задержания уже стали привычным делом, и это не может их остановить. Три часа в полицейском участке не может остановить человека, который борется за родину", – сказала Кристине Варданян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат также призвала жителей присоединиться к акции протеста.

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил, что в Ереване сегодня будут перекрыты улицы, парализовано движение. "Общественное требование об отстранении Никола Пашиняна сформулировано, это уже очевидный факт. Посредством этих акций, действий мы должны зафиксировать это общественное требование в ежедневном режиме", – привел сегодня слова Сагателяна News.am.

Издание также опубликовало видеотрансляцию, на кадрах которой показана группа людей, которая в сопровождении силовиков идет по городской улице. Активисты периодически выкрикивают лозунги. Обстановка на месте проведения акции напряженная, но стабильная. Некоторые участники протеста задерживаются и препровождаются в полицейский микроавтобус.

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