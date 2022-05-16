Администрация Гунибского района сообщила о погибшем на Украине

16 мая 2022, 23:59

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Гаджи Тагиров погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Гунибского района Дагестана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 110 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Магомедсалам Курбанов из Избербаша стал 109-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава Гунибского района Мудунгаджи Кадыров навестил родственников Гаджи Тагирова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале районная администрация. Других подробностей о погибшем в сообщении не приводится.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 110 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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