Суд согласился допросить полицейского по делу активиста Шевченко

16 мая 2022, 18:38

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Защита добилась согласия суда допросить полицейского, который составил на ставропольского фермера Михаила Шевченко протокол по статье о дискредитации российской армии. Силовики так и не вернули Шевченко компьютер и мобильный телефон, хотя они не числятся в списке вещественных доказательств, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля силовики провели обыск в доме жителя Ипатово Михаила Шевченко и составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети. Шевченко пожаловался на поведение силовиков при обыске. У фермера забрали телефон и компьютер, рассказал адвокат.

Ипатовский районный суд Ставропольского края провел сегодня заседание по делу фермера Михаила Шевченко. Заседание продлилось недолго, рассказал сам Шевченко. По его словам, защита подала два ходатайства – о привлечении к процессу прокурора и допросе полицейского, составившего на Шевченко протокол. Первое ходатайство было отклонено, второе удовлетворено.

Суд назначил следующее заседание на 25 мая, чтобы допросить полицейского. Свидетелей на процессе не будет, соответствующие иски не подавались, сообщил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла". "Думаю, 25 мая уже будет вынесено решение. В случае обвинительного решения буду его обжаловать", - сказал Шевченко.

Вызов полицейского, составившего протокол, необходимо для того, чтобы понять, "чем обосновано составление протокола", рассказал адвокат Шевченко Виталий Зубенко. "Он нужен для квалифицированного допроса защиты. Выясним, откуда он знает [о посте в соцсети]", - сказал Зубенко.

Фермеру до сих пор не отдали изъятые при обыске компьютер и мобильный телефон, сообщил Зубенко, подчеркнув, что они не фигурируют среди вещественных доказательств. "Я предложил ему обратится в полицию и забрать вещи, которые лежат в отделе без оснований, защитив таким образом свои права", - сказал Зубенко. Адвокат рассчитывает, что на предстоящем судебном заседании производство по делу будет прекращено.

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