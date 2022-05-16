Азербайджан и Грузия обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок

16 мая 2022, 07:47

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Представители Азербайджана и Грузии заявили, что отдали высший балл Украине, но организаторы "Евровидения-2022" поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине – по шесть баллов.

Азербайджан и Грузия заявили, что организаторами "Евровидения" были изменены оценки их жюри при голосовании на конкурсе.

По словам представителей этих двух стран, они отдали высший балл Украине, и при этом организаторы "Евровидения" поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине – по шесть баллов, передало 15 мая издание "Новости Грузия".

По данным 1news.az, организаторы "Евровидения" сослались на технические неполадки с выходом в прямой эфир азербайджанского жюри, в результате чего были объявлены неправильные оценки. При этом азербайджанская сторона заявила, что технических неполадок не было.

По данным Европейского вещательного союза, во время второй генеральной репетиции второго полуфинала "Евровидения" были допущены нарушения при голосовании жюри шести стран. В списке жюри на сайте "Евровидения" нет представителей шести стран – Азербайджана, Грузии, Румынии, Польши, Черногории и Сан-Марино, информировал 15 мая "Коммерсант".

Представители всех трех стран Южного Кавказа – Армении, Грузии и Азербайджана, во время "Евровидения" пытались подражать в своих номерах европейским участникам, что было общим минусом, считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Общим минусом трех номеров назову абсолютное, старательно выверенное копирование европейских, даже североевропейских стандартов легкой радиомузыки. Лишь бы мелодия как-то застряла на пару часов в голове, не вызывая отторжения. Что-то легкое и малоосмысленное. <…> Три участника также старательно убежали от национальных проявлений в музыкальном номере", – написал блогер.

По итогам финала "Евровидения 2022" исполнитель из Азербайджана Надир Рустамли занял 16-е место, Роза Линн из Армении – 20-е, а грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus не прошла в финал конкурса, передало 14 мая на своем сайте Deutsche Welle.

В "Евровидении 2022", который прошел 14 мая в Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra. Она набрала 631 балл. Второе место занял Сэм Райдер из Великобритании (466 баллов). Россия в конкурсе не участвует по решению Европейского вещательного союза.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году победа на конкурсе "Детское Евровидение", который прошел 19 декабря в Париже, досталась исполнительнице из Армении Малене. Четвертое место в конкурсе занял представитель Грузии, юная певица из Азербайджана оказалась на пятом месте, а у россиянки было седьмое место.

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