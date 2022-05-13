Альпинист пострадал на Эльбрусе

13 мая 2022, 12:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели вышли на поиски участника восхождения на Эльбрус, который сорвался с высоты 5300 метров.

По данным спасателей, сообщение о том, что на Эльбрусе сорвался с высоты альпинист, поступило им сегодня утром.

"В 11 часов 00 минут 13.05.2022 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался участник восхождения", – сообщило в своем Telegram-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

В поисково-спасательной операции задействованы 22 человека и одна единица техники, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 23 сентября 2021 года 19 альпинистов попали в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров. Пять человек тогда умерли еще 11 были доставлены в больницу в Нальчике, а трое от госпитализации отказались. После гибели пяти альпинистов, явку с повинной написал петербургский бизнесмен Денис Алимов, организовавший восхождение группы. Он дал признательные показания.

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