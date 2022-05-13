Оппозиционер задержан по делу о подкупе председателя студсовета вуза в Армении

13 мая 2022, 03:19

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Сторонник оппозиции Аветик Чалабян подозревается в том, что пытался подкупить председателя студенческого совета Аграрного университета, чтобы тот привлек две тысячи студентов вуза к протестным акциям. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят запугать других участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян.

По версии следствия, Аветик Чалабян предложил деньги председателю студенческого совета Аграрного университета за то, чтобы он привлек к акциям протеста студентов вуза. За каждого студента они предлагал по одной тысяче драмов (около 2,1 доллара), всего в протестных акциях должны были принять участие две тысячи студентов, а на эти цели планировалось потратить 2 миллиона драмов (почти 4300 долларов), полагают следователи.

В отношении Чалабяна возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК Армении ("Принуждение, запрет или подкуп к участию в собраниях"), сообщил 12 мая Следственный комитет Армении в Facebook*.

Дело было возбуждено на основании распространенной 9 мая в СМИ аудиозаписи, на которой преподавать Аграрного университета предлагает председателю студенческого совета привлечь к акциям протеста студентов вуза, сказано в сообщении. На аудиозаписи говорится, что за каждого студента предлагается по одной тысяче драмов, а всего в протестных акциях должны были принять участие две тысячи студентов, на которых планировалось потратить два миллиона драмов, указали следователи.

Аветик Чалабян сообщил, что 12 мая силовики провели обыск в его квартире, но ничего не нашли. Тем не менее они настояли на том, что оппозиционер был доставлен в отделение полиции, пишет "АрмИнфо". "Обыск закончился, я не имею никакого статуса в рамках данного уголовного дела. Мы [с адвокатом] несколько раз поинтересовались у полицейских, на каком основании я должен быть подвергнут приводу", - сказал Чалабян. Он заявил, что уголовное дело абсолютно надуманное и не имеет к нему никакого отношения.

Глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян обратил внимание, что на аудиозаписи беседуют трое. Он отметил, что, судя по словам одного из собеседников, предложение сделано Чалабяном. Правозащитник отметил, что осталось неясным, кто организовал запись разговора, почему не арестован тот, кто предложил эту сумму и где запись, на которой Чалабян лично предлагал сумму. Он считает, что дело Чалабяна сфабриковано по указанию властей, чтобы посеять среди оппозиционеров страх. Власть таким образом пытается избавиться от препятствий при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану и сдаче ему Сюника и семи армянских сел, написал он на своей странице в Facebook*.

Напомним, акции протеста в Ереване начались 25 апреля. 11 мая оппозиционное движение "Сопротивление" организовало в Ереване несколько автопробегов, их участники призывали жителей города выйти на митинг с требованием отставки премьер-министра. Пятнадцать активистов были задержаны за неповиновение полиции. Вечером в тот же день сторонники оппозиции на час после окончания рабочего времени перекрыли входы и выходы мэрии Еревана, призвав чиновников присоединиться к протестам. У стен мэрии произошли столкновения оппозиционеров с полицией. 12 мая оппозиция также провела автопробеги и акцию в метро с призывом присоединиться к акциям с требованием отставки Пашиняна.

Политтехнолог Армен Бадалян, комментируя акции в Армении, заявил, что протестное движение достигло своего пика и действует по инерции, так как лидерам оппозиции не удалось нарастить число сторонников и правильно использовать методы воздействия на действующую власть. Оппозиция не может гарантировать смену политического курса, даже если придет к власти, указал политолог Андриас Гукасян.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

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