Бывший грузинский военный осужден в Южной Осетии

12 мая 2022, 22:40

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Мамука Чхиквадзе, задержанный властями Южной Осетии у границы региона, приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря у села Земо Никози на границе с Южной Осетией был задержан гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе. 19 декабря стало известно, что он заключен под стражу на два месяца. По данным властей Южной Осетии, Чхиквадзе нарушил границу сознательно. Власти Грузии должны отчитаться о том, какие шаги предпринимаются для освобождения Мамуки Чхиквадзе, задержанного на границе с Южной Осетией в декабре 2021 года, заявили участники акции протеста, прошедшей 3 января на центральной площади Гори.

Гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, задержанный властями Южной Осетии, приговорен в Цхинвали к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, сообщило сегодня со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии издание Sova.

Этому решению предшествовало, по мнению Службы государственной безопасности Грузии, незаконное задержание Мамуки Чхиквадзе российскими силами и предъявление ему сфабрикованных обвинений, сообщило сегодня издание "Грузия.Online".

"Приговор Мамуки Чхиквадзе к незаконному лишению свободы еще раз продемонстрировал бесчеловечный и преступный характер оккупации, за которую Российская Федерация несет полную ответственность как сила, осуществляющая контроль над оккупированными территориями", - процитировало сообщение СГБ издание.

С самого первого дня задержания Мамуки Чхиквадзе постоянно использовалась "Горячая линия", также вопрос его безусловного освобождения обсуждался и на заседаниях Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.

"Центральные власти используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы и рычаги для скорейшего освобождения Мамуки Чхиквадзе и других незаконно задержанных граждан Грузии. Вопрос о незаконных действиях оккупационных сил, включая незаконные задержания, является важной составляющей повестки дня при общении с международными партнерами и горячо обсуждается во всех международных форматах", - сказано в заявлении СГБ.

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