Власти проигнорировали протест жителей Горячего Ключа против мусорного полигона

10 мая 2022, 03:08

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Жители Горячего Ключа так и не получили однозначного ответа ни от властей, ни от прокуратуры, будет ли строительство мусорного полигона, рассказал местный депутат Татьяна Плешакова. До сих пор не представлен ни проект полигона, ни план дорог, отметил эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2021 года глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что рабочие приступили к строительству нового мусорного полигона под Горячим Ключом взамен переполненной свалки близ Белореченска. Более 10 тысяч жителей Горячего Ключа попросили губернатора пересмотреть планы по переносу Белореченского полигона в район Горячего Ключа. Экологи предлагали несколько вариантов размещения муниципального полигона, но краевые власти выбрали именно Горячий Ключ, сообщил глава краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко. 25 января жители Горячего Ключа провели одиночные пикеты с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона.

Жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. Чтобы решить проблему, власти решили создать новый мусорный полигон, однако это не устроило местных экоактивистов. В конце июня они записали видеообращение к Владимиру Путину, где указали, что строительство нового мусорного полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию. Активисты собрали против строительства полигона в Белореченске более 10 тысяч подписей.

Депутат Совета муниципального образования город Горячий Ключ Татьяна Плешакова рассказала 9 мая корреспонденту «Кавказского узла», как развивается ситуация вокруг проекта создания в районе Горячего Ключа мусорного полигона.

Она рассказала, что в конце апреля несколько местных жителей вновь выходили на одиночные пикеты против создания полигона. Сколько их было, она затруднилась сказать, отметив, что «не считала» участников. «Полицейские подходили, проверяли документы. Были случаи, когда пытались составить протокол. Участники пикетов писали объяснительные, но не более, - рассказала Плешакова.

По ее словам, пикетами дело не ограничилось. «Делали флешмобы, записывали ролики. Люди принимали активное участие. Ездили в Москву, отвозили обращения в прокуратуру РФ», - заявила депутат.

Плешакова отметила, что такая активность обусловлена тем, что представители местной общественности в апреле обнаружили в заключении о публичных слушаниях запись, которой раньше там не было. Эта запись добавляет к полигону новый участок. «Эта запись как раз про участок, на котором предлагалось разместить мусорные объекты. Сейчас «ошибку» исправляют, органы выясняют, кто эту запись и зачем сделал. На территориальной схеме планирования полигона нет, но мы переживаем, чтобы его не было в описательных документах. Поэтому [граждане] стараются перечитывать каждую строчку, где описывается какой-либо объект под мусор», - подчеркнула депутат.

При этом, по ее словам, всем обратившимся приходил одинаковый ответ от администрации края, но конкретного ответа, что на территории муниципалитета не будет мусорного объекта, там не было. «Ответа ни от губернатора, ни от прокуратуры РФ нет. Была встреча с зампрокурором края, где нам обещали, что мусорного объекта у нас не будет. Но письменного подтверждения так и нет», - отметила она.

В письме на имя Плешаковой от 27 апреля, подписанном врио начальника ОМВД России по городу Горячий Ключ Р. Шальневым, сообщалось, что ее заявление по факту противоправных действий должностных лиц администрации МО Горячий Ключ при публикации заключения о публичных слушаниях направлено в Горячеключевской МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю для проведения проверки.

Руководитель краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко отметил, что ситуация вокруг полигона осталась в том же самом состоянии, как и было на момент принятия решения губернатором в декабре 2021 года, и других решений пока нет. «Нет ни проекта, ни дорог, ни понимания позиции МинТЭК и ЖКХ Кубани. Это земли сельхозназначения и у части из них есть арендатор. Пока не понятно, расторг ли департамент имущественных отношений (ДИО) Кубани договор аренды, и когда участок будет переведен в земли промышленности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Витишко, позиция его и «Экологической вахты по Северному Кавказу» относительно полигона не изменилась. «Данный участок является наиболее удаленным от жилой застройки населенных пунктов и никак курорту Горячий Ключ не помешает. Ну а чтобы размышлять дальше, нужны какие-то действия со стороны власти, а их нет. Поэтому говорить о том, что дальше пока преждевременно. Ждем», - заключил он.

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