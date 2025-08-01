Требования к владельцам затонувших в Черном море танкеров превысили 480 млн рублей

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Более чем в полтора раза выросли исковые требований к компаниям "Каматрансойл", "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть". Уточнение суммы произошло с учетом проведения работ по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Кавказский узел" писал, с 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются.

Сегодня Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство "Морспасслужбы" об увеличении исковых требований до 485,1 млн рублей по гражданскому спору с владельцами, торгово-чартерным фрахтователем и страховщиками потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров. Уточнение суммы произведено с учетом проведения работ по ликвидации последствий по апрель включительно. Объем требований не окончательный и в дальнейшем подлежит корректировке.

"Ходатайство об уточнении исковых требований рассмотрено и удовлетворено", - цитирует слова судьи ТАСС.

Представители страховщиков высказали возражения относительно солидарного взыскания. Кроме того, представители страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование" заявили ходатайство о создании фондов об ограничении ответственности судовладельцев на 533 млн рублей за каждый из танкеров.

Вчера, 31 июля, судовладельцы и торгово-чартерный фрахтователь уже ходатайствовали о создании двух фондов ограничения ответственности судовладельцев, однако судом им было отказано, сообщил "Интерфакс".

Спецтехника очистила более 10 километров береговой линии Анапы

"Уже очищено свыше 10 километров берега – от Лечебного пляжа до "Жемчужины России", отчиталась сегодня первый заместитель директора ООО "Курорты Анапы" Елена Ерохина.

По ее словам, работы ведутся одновременно на трех участках в селе Витязево: от санатория "Бригантина" до центрального пляжа. Общая площадь обработки составляет более 3 га, говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".