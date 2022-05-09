Военно-грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

09 мая 2022, 08:53

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Снят запрет на проезд грузовиков через пункт пропуска "Верхний Ларс", Военно-Грузинская дорога трасса работает в штатном режиме, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии. 8 мая был снят запрет на выезд легковых машин и автобусов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс", ограничение для фур сохранялось.

Сегодня с 07.00 мск запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был отменен. Дорога открыта для всех машин и функционирует в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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