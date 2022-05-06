75 туристов запросили помощи спасателей на Кубани

06 мая 2022, 11:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группе туристов из 60 детей и 15 взрослых в Краснодарском крае потребовалась помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация о туристической группе поступила спасателям в Мостовском районе сегодня в 08:50 мск.

"Незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту станица Кизинка - станица Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направлены службы экстренного реагирования", - цитирует источник в ГУ МЧС по региону "Интерфакс".

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Мостовского района - поселке Мостовской - идет слабый дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. Вечером дождь усилится, температура поднимется до +9. 7 мая вновь ожидаются осадки, температура воздуха составит +5 градусов, скорость ветра останется прежней - 6 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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