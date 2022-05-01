Силовики в Баку пресекли первомайскую акцию оппозиционеров

01 мая 2022, 14:11

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Семь человек были задержаны сегодня в Баку на акции в защиту прав трудящихся и отпущены после опроса в полиции. Требования оппозиционеров улучшить условия труда наемных работников актуальны, рассказали курьеры сервисов по доставке еды.

Силовики задержали большинство участников акции

Представители молодежного движения "Демократия-1918" вышли сегодня на акцию у памятника "Свободному рабочему" в Низаминском районе Баку. В ней приняли участие около 10 человек, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

"В Азербайджане уже многие годы предается забвению понятие «права трудящихся». Но мы решили нарушить эту «традицию» и громко заявить о правах эксплуатируемых. Работники в Азербайджане нещадно эксплуатируются. Часто рабочий день продолжается 10-12 часов. Многие годы люди, чтобы не потерять работу, не требовали соблюдения своих прав. Но сейчас ситуация меняется. Пример тому - недавние акции протеста курьеров службы доставки еды... Они потребовали повышения оплаты их труда и обеспечения безопасности курьеров", - заявил перед собравшимися член правления движения Афияддин Мамедов.

После этого участники акции стали скандировать лозунги "Да здравствуют трудящиеся!", "Да здравствует 1 мая", "Конец эксплуатации!". Однако спустя пять минут после начала акции появившиеся два человека спортивного телосложения в гражданской одежде вырвали у протестующих плакат, на котором был написан лозунг "Конец эксплуатации!" на фоне коллажа из фото курьеров-мотоциклистов двух компаний по доставке еды.

После этого они стали задерживать участников акции и сажать их в полицейские автозаки. Были задержаны семь человек, в том числе Мамедов и две девушки. Присутствовавший на месте акции офицер полиции на вопрос журналистов, куда повезли задержанных, ответил, что "задержанных нет".

Спустя час задержанные были отпущены. "Нас, семь человек, доставили в ближайшее от места акции отделении полиции. Там проверили наши документы, спросили о целях акции, потом отпустили без всяких мер взыскания. Мы считаем, что наша акция удалась, ее освещал ряд СМИ, было много постов и репостов в социальных сетях. Думаю, что теперь граждане, увидев, что в стране есть те, кто возвышает голоса протеста против нарушения прав трудящихся, и сами будут активными в отстаивании своих прав", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Рабия Мамедова.

Организаторы в установленные законом сроки уведомили Исполнительную власть Баку о намерении провести 1 мая у памятника "Свободному рабочему" акцию по случаю международного дня солидарности трудящихся, несмотря на то что этот в Азербайджане не является официальным праздником, рассказал перед началом акции корреспонденту "Кавказского узла" Афияддин Мамедов. По его словам, власти не согласовали акцию, однако организаторы решили все же провести ее.

Курьеры сервисов по доставке еды пожаловались на условия работы

Работающий курьером по договору с сервисом доставки еды молодой человек, представившийся Фархадом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в последнее время заработки у доставщиков еды существенно упали.

"Компания, пользуясь большим спросом на рабочие места, набирает большое количество курьеров, а плату за труд снижает. Если полтора года назад за километраж мы получали по 3 маната 20 гяпиков (1,9 доллара), то сейчас нам платят по 1 манату 60 гяпиков (0,95 доллара). Если раньше в день мы могли заработать 60 манатов (36 долларов), то сейчас едва 30-40 манатов (18-24 доллара). Они игнорируют риски нашей работы, ведь нередко водители теснят нас с дороги, сбивают мотоциклистов", - пожаловался он.

На протесты сотрудников в компании не обращают внимания, добавил Фархад. "Потому что на место каждого уволенного есть пять кандидатов. Недавно мы, два курьера, провели в знак протеста мотопробег по городу, но никто не обратил внимания на нашу акцию", - рассказал молодой человек.

Аналогичная ситуация и в другой компании, занимающейся доставкой еды, сказал корреспонденту "Кавказского узла" курьер этой компании, представившийся Эльчином: "Тарифы за доставку часто меняют, причем за счет снижения оплаты работы курьеров. Тех, кто активно протестует против этого, просто отключают от системы и не дают заказов".

В компаниях, названных Фархадом и Эльчином, в связи с выходным днем получить комментарии сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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