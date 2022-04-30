Табличка при входе в СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

30 апреля 2022, 05:22

Ингушские силовики задержаны по подозрению в получении взятки и грабеже

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое сотрудников правоохранительных органов стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве взятки и грабеже. По данным следствия, они угрожали местному жителю, причастному к хранению наркотиков, что отвезут его в отдел полиции и привлекут к уголовной ответственности, если он не даст им взятку. Потерпевший дал им 70 тысяч рублей, однако через несколько дней они также похитили у него еще 250 тысяч рублей.

В отношении трех сотрудников правоохранительных органов Ингушетии возбуждено уголовное дело за получение взятки от местного жителя и грабеже.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) и пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), говорится в сообщении ведомства, опубликованном 29 апреля.

Как сообщает следствие, в апреле текущего года трое сотрудников правоохранительных органов установили, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Они потребовали передать им взятку, в противном случае угрожая привлечением к уголовной ответственности и доставлением в отдел полиции. Местный житель передал им 70 тысяч рублей, пишет следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Спустя несколько дней упомянутые правоохранители посадили этого же мужчину в автомобиль и открыто похитили у него 250 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия. Подозреваемые задержаны.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 апреля 2022, 13:50

  • Аналитики упрекнули власти Грузии в недостаточном военном партнерстве с США

    Власти Грузии на фоне спецоперации России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В результате этого Палата представителей США утвердила военную помощь Грузии лишь на сумму в 38 млн долларов. Но эта сумма не покроет всех затрат в случае военных действий, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

30 апреля 2022, 12:50

30 апреля 2022, 11:54

30 апреля 2022, 11:06

  • Суд в Баку утвердил приговор главе оппозиционной партии

    Апелляционный суд в Баку оставил в силе приговор по делу о клевете, вынесенный ранее лидеру оппозиционной "Партия граждан и развития" и развития Али Алиеву, и оставил оппозиционера в заключении. Защита заявила о намерении обратиться в Верховный суд Азербайджана и в ЕСПЧ.

30 апреля 2022, 10:17

  • Сельчане в Грузии пострадали из-за паводка

    Жилые дома и центральная трасса оказались подтоплены в селе Пасанаури после того, как обильные осадки привели к паводку. Коммунальщики устраняют последствия подтопления, сообщили местные власти.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи