Ингушские силовики задержаны по подозрению в получении взятки и грабеже

30 апреля 2022, 05:22

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Трое сотрудников правоохранительных органов стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве взятки и грабеже. По данным следствия, они угрожали местному жителю, причастному к хранению наркотиков, что отвезут его в отдел полиции и привлекут к уголовной ответственности, если он не даст им взятку. Потерпевший дал им 70 тысяч рублей, однако через несколько дней они также похитили у него еще 250 тысяч рублей.

В отношении трех сотрудников правоохранительных органов Ингушетии возбуждено уголовное дело за получение взятки от местного жителя и грабеже.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) и пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), говорится в сообщении ведомства, опубликованном 29 апреля.

Как сообщает следствие, в апреле текущего года трое сотрудников правоохранительных органов установили, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Они потребовали передать им взятку, в противном случае угрожая привлечением к уголовной ответственности и доставлением в отдел полиции. Местный житель передал им 70 тысяч рублей, пишет следственное управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Спустя несколько дней упомянутые правоохранители посадили этого же мужчину в автомобиль и открыто похитили у него 250 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия. Подозреваемые задержаны.

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