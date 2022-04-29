Жительница Пятигорска оштрафована за дискредитацию российских военных

29 апреля 2022, 17:46

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Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей жительнице Пятигорска, которая выкрикивала на улице дискредитирующие российскую армию лозунги, сообщила сегодня ставропольская полиция.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Пятигорска доставили в отделение жительницу города, которая "на одной из улиц города, выкрикивала лозунг дискредитирующего характера". Полицейские составили протокол по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщило сегодня управление МВД по Ставропольскому краю.

Пятигорским городским судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 22 апреля силовики составили на фермера Михаила Шевченко протокол о дискредитации вооруженных сил России и провели обыск в его доме в Ипатово после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети. Силовики в ходе обыска вели себя грубо, кричали и мусорили в квартире, сообщил активист.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.