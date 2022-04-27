Спрос на хадж вырос на юге России после отмены антиковидных ограничений

27 апреля 2022, 13:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После отмены антиковидных ограничений выросло число мусульман, желающих совершить в этом году хадж из регионов ЮФО и СКФО, но рост спроса на путевки произошел на фоне двукратного сокращения квоты на хадж, сообщили представители муфтиятов и хадж-оператора "Марва-тур".

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно, что Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман. Совершить паломничество в Мекку в этом году смогут 11 318 мусульман из России.

В 2020 году власти Саудовской Аравии объявили об отмене паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с 2,5 миллиона до 10 тысяч, паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. В 2021 году Саудовская Аравия также ограничила паломничество из других стран в связи с пандемией коронавируса.

Снижение квот на хадж в этом году - это общемировая тенденция, квоту снизили не только для России, но и для других стран, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского хадж-оператора "Марва-тур".

По его словам, квоты по регионам распределяются хадж-миссией России, но сколько квот на совершение хаджа получит каждый регион, пока неизвестно, информация об этом появится лишь на следующей неделе.

Спрос на поездки в хадж высокий, в течение недели по предварительной записи принято более 3000 заявок, уточнил представитель компании.

Представители Министерства по нацполитике и делам религии Дагестана оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Квоты на паломников в муфтият Адыгеи и Краснодарского края пока еще не поступили, сообщил сотрудник муфтията. "Будут на днях – через неделю, может через две", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что квот будет гораздо меньше, чем в прошлый раз. При этом многие паломники уже звонят в муфтият, интересуются квотами. "В прошлом году они не ездили, поэтому интерес повышенный", - подчеркнул сотрудник муфтията.

Ответственный за хадж в Карачаево-Черкесии имам Казим-хаджи Катчиев заявил, что о точной квоте для Карачаево-Черкесии для совершения обязательного паломничества к святым местам ислама станет известно после праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам, в текущем году Ураза-байрам будет отмечаться 2 и 3 мая – прим. "Кавказского узла").

"В настоящее время на Россию выделена квота на 11 800 человек. Это более чем в 2 раза меньше, чем в допандемийное время. К тому же, из-за антиковидных ограничений ограничен и возраст паломников – не старше 65 лет. Думаю, это временное ограничение", – сказал Катчиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам имама, в прежние годы квота для Карачаево-Черкесии составляла 350 человек. "Но мы никогда её не заполняли. Часть из нашей квоты отдавали другим регионам. Сейчас, если квота будет намного меньше, то можем заполнить за счёт своих мусульман. После снятия пандемийных ограничений число желающих совершить хадж сильно возросло. Пока продолжаем составлять списки будущих хаджиев", – отметил Катчиев.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Желающих отправиться в хадж в Северной Осетии пока немного, к этому моменту в Духовное управление мусульман (ДУМ) подали заявки всего несколько человек, рассказал муфтий республики Хаджи-Мурат Гацалов.

По его словам, квот уже давно нет, в хадж отправляются сейчас по желанию. Также он отметил, что желающих стало меньше. Этому способствовали ряд причин: пандемия, скачок курса доллара, рост цен на путевки. Кроме того, сейчас отсутствуют прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Поездка к святыням стоит более 3 тысяч долларов, рассказал Гацалов корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос с прямыми чартерными рейсами в хадж еще остается открытым, также пока не определены многие другие вопросы. Желающие поехать в паломничество могут обращаться в Духовное управление мусульман. До начала хаджа еще два месяца, напомнил Гацалов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.