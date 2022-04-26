26 апреля 2022, 06:59

Житель Ипатово заподозрен в дискредитации военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики провели обыск в доме жителя Ипатово Михаила Шевченко и составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ставропольского края регулярно проводят пацифистские акции и подвергаются штрафам по статье о дискредитации военных. Так 14 апреля стало известно, что суд в Железноводске оштрафовал на 40 тысяч рублей студента местного техникума из-за дискредитирующего военных плаката, который он поднял во время лекции. 22 апреля житель Лермонтова был оштрафован за пацифистскую акцию.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Силовики в Ипатово составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России на местного жителя Михаила Шевченко из-за пацифистской публикации в соцсети.

22 апреля полицейские провели в доме Шевченко обыск. "Силовики искали что-то в его одежде, изъяли компьютер и телефон. Потом аналогичный обыск провели месту его работы", – привело 25 апреля "ОВД-Инфо"* слова адвоката Шевченко.

Обыск у жителя Ипатово проходил с санкции суда, после него он был доставлен в отдел полиции, где провел весь день, информировали 25 апреля "Кавказ.Реалии"*.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Ставрополья сообщили о нападении на машины с буквой Z", "Юристы сочли предвзятым отношение кубанских судов к пацифистам", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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