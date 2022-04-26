Житель Ипатово заподозрен в дискредитации военных

26 апреля 2022, 06:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики провели обыск в доме жителя Ипатово Михаила Шевченко и составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ставропольского края регулярно проводят пацифистские акции и подвергаются штрафам по статье о дискредитации военных. Так 14 апреля стало известно, что суд в Железноводске оштрафовал на 40 тысяч рублей студента местного техникума из-за дискредитирующего военных плаката, который он поднял во время лекции. 22 апреля житель Лермонтова был оштрафован за пацифистскую акцию.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Силовики в Ипатово составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России на местного жителя Михаила Шевченко из-за пацифистской публикации в соцсети.

22 апреля полицейские провели в доме Шевченко обыск. "Силовики искали что-то в его одежде, изъяли компьютер и телефон. Потом аналогичный обыск провели месту его работы", – привело 25 апреля "ОВД-Инфо"* слова адвоката Шевченко.

Обыск у жителя Ипатово проходил с санкции суда, после него он был доставлен в отдел полиции, где провел весь день, информировали 25 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.