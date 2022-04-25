Сотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 25 апреля 2022 г. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=bf_ejl2vVS8

25 апреля 2022, 19:26

11 человек задержаны на акции протеста в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция задержала за неповиновение силовикам 11 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении. Несколько задержанных  получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

Молодежное крыло Республиканской партии Армении планировало сегодня  устроить акцию протеста у центрального офиса правящей силы "Гражданский договор". Но силовики не позволили участникам акции подойти близко к зданию. Полиция стянула дополнительные силы, в том числе отряды спецназа красных беретов, к офису партии власти в Ереване. Силовики заявили, что не могут пропустить активистов к зданию из соображений безопасности, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на портал 168.am.

Полиция оцепила активистов на противоположном от офиса тротуаре. Участники акции скандировали лозунги за отставку Никола Пашиняна. Между силовиками и активистами произошел небольшой конфликт, который завершился задержаниями. От офиса "Гражданского договора" участники акции прошли шествием к полицейскому участку, куда доставили задержанных активистов.

На акции были задержаны свыше 10 человек, сообщил депутат парламентского блока "Честь имею",  в который входит  Республиканская партия, Айк Мамиджанян. "Трое из них получили телесные повреждения, к ним вызвали врачей скорой помощи", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В республиканской полиции сообщили об 11 активистах, задержанных у офиса правящей партии. "Участники акции задержаны и доставлены в полицию за нарушение статьи 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях", - заявил начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что в полицейский участок вызвали бригаду скорой помощи, но сколько активистов получили травмы и в каком они состоянии, представитель полиции затруднился сказать.

Статья 182 КоАП Армении (неподчинение законному требованию представителя властей) предусматривает штраф в 50-кратном размере установленной минимальной заработной платы.

Напомним, сегодня оппозиционеры и их сторонники также начали шествие из Иджевана Тавушской области в Ереван, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные шествия и в столице Армении.

В армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Студенты Еревана выступили в поддержку Нагорного Карабаха", "Жители Армении поделились опасениями от сближения с Турцией", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 апреля 2022, 22:57

25 апреля 2022, 22:07

25 апреля 2022, 21:27

25 апреля 2022, 20:45

  • Бахтияр Гаджиев добился уголовного дела после похищения

    Активисту Бахтияру Гаджиеву в полиции Азербайджана сообщили, что после его похищения и жалоб на угрозы заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Статья не отвечает тяжести совершенных против активиста действий, указал правозащитник Руфат Сафаров.

25 апреля 2022, 20:21

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи