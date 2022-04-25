11 человек задержаны на акции протеста в Ереване

25 апреля 2022, 19:26

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Полиция задержала за неповиновение силовикам 11 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении. Несколько задержанных получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

Молодежное крыло Республиканской партии Армении планировало сегодня устроить акцию протеста у центрального офиса правящей силы "Гражданский договор". Но силовики не позволили участникам акции подойти близко к зданию. Полиция стянула дополнительные силы, в том числе отряды спецназа красных беретов, к офису партии власти в Ереване. Силовики заявили, что не могут пропустить активистов к зданию из соображений безопасности, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на портал 168.am.

Полиция оцепила активистов на противоположном от офиса тротуаре. Участники акции скандировали лозунги за отставку Никола Пашиняна. Между силовиками и активистами произошел небольшой конфликт, который завершился задержаниями. От офиса "Гражданского договора" участники акции прошли шествием к полицейскому участку, куда доставили задержанных активистов.

На акции были задержаны свыше 10 человек, сообщил депутат парламентского блока "Честь имею", в который входит Республиканская партия, Айк Мамиджанян. "Трое из них получили телесные повреждения, к ним вызвали врачей скорой помощи", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В республиканской полиции сообщили об 11 активистах, задержанных у офиса правящей партии. "Участники акции задержаны и доставлены в полицию за нарушение статьи 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях", - заявил начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что в полицейский участок вызвали бригаду скорой помощи, но сколько активистов получили травмы и в каком они состоянии, представитель полиции затруднился сказать.

Статья 182 КоАП Армении (неподчинение законному требованию представителя властей) предусматривает штраф в 50-кратном размере установленной минимальной заработной платы.

Напомним, сегодня оппозиционеры и их сторонники также начали шествие из Иджевана Тавушской области в Ереван, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные шествия и в столице Армении.

В армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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