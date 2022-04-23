Участники шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

23 апреля 2022, 23:10

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В Ереване прошло факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской Турции. Участники акции сожгли флаги Турции и Азербайджана, а также потребовали от армянских властей отказаться от политики территориальных уступок.

Как писал "Кавказский узел", сегодня факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской империи прошли и в Степанакерте. Все страны мира должны осудить геноцид армян и признать его преступлением против человечества, заявили участники акции.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

23 апреля в Ереване состоялось ежегодное факельное шествие к Мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида армян «Цицернакаберд», передает корреспондент «Кавказского узла».

Факельное шествие под девизом «Проснись, Лао» организовал Молодежный союз Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

Перед началом шествия участники акции сожгли флаги Турции и Азербайджана, после чего с зажженными факелами направились к мемориалу «Цицернакаберд». Они несли в руках транспарант с девизом «Лао, проснись» (фраза из армянской революционной песни - слова, которые восхваляют выдающегося фидаина (воина) Арабо и призывают к борьбе против турок), флаги Армении, Нагорного Карабаха и всех стран, которые признали геноцид армян. Организаторы также растянули 50-метровый армянский триколор и флаг Нагорного Карабаха

По оценке полиции, в акции приняли участие порядка 12 тысяч человек. Организаторы заявили о более чем 30 тысячах участниках шествия. В акции приняли участие второй и третий президенты Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Артур Ванецян.

Участники шествия требовали признания Турцией геноцида армян и контрибуции, а от армянских властей - отказа от политики территориальных уступок. Они также скандировали «Никол - предатель» и «Армения без Никола».

Шествие завершилось молитвой «Отче наш» у Вечного огня Мемориального комплекса и возложением цветов.

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