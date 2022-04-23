Президент Грузии помиловала восемь осужденных

23 апреля 2022, 16:09

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Акт о помиловании восьми осужденных подписала по случаю православной Пасхи президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили регулярно приурочивает решения о помиловании осужденных к памятным и праздничным датам. Так, 9 апреля по случаю годовщины провозглашения независимости Грузии, она издала акт о помиловании 15 осужденных. Перед Новым годом, 31 декабря 2021 года, президент подписала акт о помиловании 14 человек.

Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи, которая будет отмечаться 24 апреля, издала акт о помиловании восьми заключенных, сообщила сегодня администрация президента.

"Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - цитирует сообщение "Новости-Грузия". Кого коснулось решение президента, в сообщении не уточняется.

Напомним, с августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того. как в число помилованных президентом 28 августа 2019 года вошел Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Это решение подверглось критике со стороны не только оппозиции, но и членов правящей партии "Грузинская мечта". Генпрокуратура Грузии начала расследование заявлений оппозиционных депутатов о коррупции при помиловании осужденных. 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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