23 апреля 2022, 16:09

Президент Грузии помиловала восемь осужденных

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Акт о помиловании восьми осужденных подписала по случаю православной Пасхи президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили регулярно приурочивает решения о помиловании осужденных к памятным и праздничным датам. Так, 9 апреля по случаю годовщины провозглашения независимости Грузии, она издала акт о помиловании 15 осужденных. Перед Новым годом, 31 декабря 2021 года, президент подписала акт о помиловании 14 человек.

Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи, которая будет отмечаться  24 апреля, издала акт о помиловании восьми заключенных, сообщила сегодня администрация президента.

"Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - цитирует сообщение "Новости-Грузия". Кого коснулось решение президента, в сообщении не уточняется.

Напомним, с августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того. как в число помилованных президентом 28 августа 2019 года вошел Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Это решение подверглось критике со стороны не только оппозиции, но и членов правящей партии "Грузинская мечта". Генпрокуратура Грузии начала расследование заявлений оппозиционных депутатов о коррупции при помиловании осужденных. 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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Примечание:

"Парламент Грузии принял закон об амнистии", "Закон об амнистии участников протестов в Тбилиси принят вопреки мнению оппозиции", "Зурабишвили исключила помилование Саакашвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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