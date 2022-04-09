Президент Грузии помиловала 15 заключенных

09 апреля 2022, 18:41

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Акт о помиловании 15 заключенных, в том числе шести граждан Украины, подписала сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили регулярно приурочивает решения о помиловании осужденных к памятным и праздничным датам. Так, 7 апреля 2020 года она помиловала по случаю праздника Благовещения девять женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 6 января того же года Зурабишвили помиловала пять человек по случаю Рождества. Этой амнистии ждали сотни осужденных, упрекнули президента Грузии правозащитники. 31 декабря 2021 года президент подписала акт помилования 14 осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 9 апреля (годовщина провозглашения независимости Грузии - Прим. "Кавказского узла") издала акт о помиловании 15 осужденных, сообщила сегодня администрация главы грузинского государства. Среди помилованных есть семь женщин, они выходят на свободу уже сегодня. Шесть из помилованных осужденных являются гражданами Украины, говорится в сегодняшней публикации агентства "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве из Грузии посла Игоря Долгова. Он пояснил, что это связано с позицией Грузии относительно действий России на Украине. 14 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не допустит разногласий Грузии с Украиной, и попросила президента Украины вернуть в Грузию украинского посла. 1 апреля она также заявила, что страна поддерживает международные санкции против России. При этом президент отметила, что по вопросу помилования Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство, ее позиция не изменилась, власти Грузии не намерены освобождать Саакашвили. Однако Гарибашвили 4 апреля вновь заявил об отказе Грузии вводить экономические санкции против России.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.