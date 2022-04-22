Двое жителей Карачаево-Черкесии осуждены по делу о многомиллионном хищении

22 апреля 2022, 13:34

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Жители аула Нижняя Теберда признаны виновными в хищении бюджетных средств на сумму свыше 56 млн рублей.

Судом установлено, что в начале 2017 года жители Нижней Теберды, предоставили в региональное министерство сельского хозяйства документы с ложными сведениями и похитили свыше 56 млн рублей, выделенных в рамках госпрограммы по развитию сельскохозяйственной деятельности, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

Суд признал подсудимых виновными в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). Одному из них назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, вторая обвиняемая приговорена к двум годам условно с испытательным сроком в два года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2021 года фермер из Карачаево-Черкесии был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно за хищение субсидии в 48 миллионов рублей.

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