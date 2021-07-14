Фермер из Карачаево-Черкесии осужден за хищение 48 миллионов

14 июля 2021, 12:27

Суд признал руководителя фермерского хозяйства в Карачаево-Черкесии виновным в необоснованном получении субсидии в 48 миллионов рублей и приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", в январе в Черкесский горсуд было направлено дело гендиректора крестьянско-фермерского хозяйства "Урожайное", обвиненного в мошенничестве и легализации преступных отходов.

По версии следствия, руководитель КФК в 2015-2016 годах представил в Минсельхоз Карачаево-Черкесии фиктивные документы о приобретении элитных семян картофеля, их посеве и проведении гидромелиоративных работ. Ему были выделены более 48 миллионов рублей, предназначенные на частичное возмещение затрат, которые фермер затем потратил по своем усмотрению.

Суд признал гендиректора ООО КФХ «Урожайное» виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и легализации преступных доходов, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Судья счел версию следствия обоснованной и приговорил фермера к 3,5 года лишения свободы условно, говорится в сообщении ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

Во время расследования были "допрошены все свидетели, проведены очные ставки, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы", отмечается в пресс-релизе.

Отметим, что часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой обвинялся фермер, предусматривает до 10 лет лишения свободы, а часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) – до семи лет лишения свободы.