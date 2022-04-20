Трое работников завода в Волгограде госпитализированы с отравлением

20 апреля 2022, 19:44

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Трое рабочих волгоградского завода «Каустик» госпитализированы с симптомами химического отравления, один из них попал в реанимацию.

Вызов с завода «Каустик» поступил сегодня в 09:11. Трое пострадавших, получивших отравление неорганическими веществами, госпитализированы в больницу № 25. Один в реанимации в тяжелом состоянии, двое в токсикологии в средней тяжести, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Трое мужчин, сотрудники завода «Каустик», производили ремонт технологического оборудования. В какой-то момент они почувствовали запах хлора, получили отравление и были доставлены в больницу № 25", - приводит сообщение представителя комитета издание V1.Ru.

Завод входит в группу компаний «Никохим». В компании инцидент подтвердили, заявив, что он произошел во время плановых работ, которые велись в соответствии с правилами безопасности, пишет издание.

«Кавказский узел» писал также, что в мае 2015 года был случай госпитализации работника ОАО "Каустик" с подозрением на отравление парами хлора. В сентябре того же года произошло возгорание на складе хлорсодержащей продукции, факт которого был признан руководством завода. Жители города жаловались на сильный смог и запах хлора в воздухе. В отдельных районах Волгограда было зафиксировано превышение норм допустимых концентраций вредных веществ.

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