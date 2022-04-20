Коровайный назвал необоснованным требование запретить ему участие в выборах

20 апреля 2022, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор в Ейске потребовал лишить бывшего депутата Александра Коровайного возможности участвовать в выборах в течение двух лет, посчитав его сторонником Алексея Навального*. Коровайный счел требование необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года прокуратура добивалась снятия Александра Коровайного с выборов в Госдуму. В ведомстве заявили, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального* и дискредитировал политику российских властей. Однако суд отказался принять этот иск. Ранее, 6 августа 2021 года, полицейские составили на Коровайного административный протокол за ролик в поддержку Навального*. Коровайный указал тогда на абсурдность претензий силовиков. "Даже если считать, что Навальный* тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме", - пояснил он.

8 декабря 2021 года Ейский райсовет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признал. Формально инициатива исходила от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил 2 декабря 2021 года Коровайный. Он просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Ейский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием запретить Александру Коровайному участвовать в выборах до 9 июня 2024 года, говорится в иске прокурора от 29 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Основанием для запрета прокуратура считает взаимодействие активиста со штабами Алексея Навального*. В частности, Коровайный 31 января 2021 года участвовал в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера, фотографировал активистов на одиночных пикетах, говорится в иске. Кроме того, он "неоднократно распространял информационные материалы, направленные на дискредитацию политики, проводимой органами государственной власти Российской Федерации", а также высказывания в поддержку Навального*, следует из документа.

«Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской и террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лег со дня вступления в законную силу решения суда ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации», - говорится в иске. Прокурор потребовал признать Коровайного "не имеющим права быть избранным".

Судья Ейского горсуда счел иск обоснованным, принял его в производство и назначил на 19 апреля слушание дела, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Александр Коровайный. Он уточнил, что повестка о явке в суд в качестве ответчика ему поступила лишь в 11 мск 19 апреля.

Коровайный, по его словам, не смог явиться на заседание, потому что находится за пределами города и вернется только после 2 июня. «Я послал в суд официальное ходатайство о том, что явиться не смогу, что могу только после 2 июня, и прошу мое дело не рассматривать в мое отсутствие», - рассказал он. Коровайный пояснил, что послал ходатайство по электронной почте. Подтверждений того, что оно получено, у Коровайного нет. Он подчеркнул, что предпринял все меры, чтобы предупредить суд о невозможности своей явки в назначенную дату.

Сам Коровайный считает, что иск необоснован и нарушает его право на свободу мнений, собраний и свободу слова. Он считает, что прокуратура воспользовалась тем, что его нет в городе. "Прокуратура перед выборами в Госдуму пыталась снять меня с выборов, но тогда суд трижды отказал. Сейчас предпринимается новая попытка. Новых аргументов нет. Просто воспользовались моим временным отсутствием в Ейске. Буду просить суд перенести заседание", - написал он в своем Telegram-канале.

Коровайный предположил, что власти боятся конкуренции в его лице на предстоящих выборах в Ейский районный совет, которые намечены на сентябрь. "И если в 2019 году в городском совете Ейска мы получили большинство, то [власти] прекрасно понимают, что мы можем повторить результат", - сказал Коровайный, слова которого привели "Кавказ.Реалии"**.

Он подчеркнул, что никогда не работал в штабах Навального *и не перечислял туда деньги.

Сотрудник Ейского горсуда пояснил корреспонденту, что в случае неявки ответчика суд обязан отложить заседание и вызвать его повторно, если причина отсутствия одной из сторон неизвестна. Если же причина известна, то по ходатайству участника процесса суд может быть отложен, если ее признают обоснованной. О том, состоялось ли 19 апреля заседание по иску прокуратуры к Коровайному, он сообщить отказался, предложив направить официальный запрос.

Комментариями Ейского межрайонного прокурора о поводу версии Коровайного "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 28 февраля в дом бывшего депутата Ейского горсовета Александра Коровайного пришли силовики и провели обыск. Коровайный пожаловался, что ему при этом не давали позвонить адвокату. В марте он направил жалобу на полицейских, в которой указал на признаки фальсификации постановления о проведении обыска в его доме. Борьба Коровайного против коррупции и за права человека неудобна многим чиновникам, считают соратники активиста.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.