Депутаты отказались дать Коровайному время для ответа на претензии прокуратуры

08 декабря 2021, 16:10

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Александр Коровайный сообщил, что был лишен возможности ознакомиться с материалами проверки, на основании которой его сегодня лишили мандата депутата Ейского районного совета, и обжалует это решение в суде. Коровайный просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Ейский районный совет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало за нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признает. Формально инициатива исходит от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил Александр Коровайный. За два дня до заседания, 6 декабря, активистка Яна Антонова провела в Краснодаре одиночный пикет в поддержку Коровайного.

Ранее, в сентябре, прокуратура добивалась снятия независимого Александра Коровайного с выборов в Госдуму. В ведомстве заявили, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и дискредитировал политику российских властей. Однако суд отказался принять этот иск. До этого, 6 августа, полицейские составили на Коровайного административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку Навального. Коровайный указал тогда на абсурдность претензий силовиков: "Даже если считать, что Навальный тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме".

Александр Коровайный отметил, что попросил депутатов отложить рассмотрение вопроса, поскольку по закону у них есть время сделать это до 27 декабря. Коровайный пояснил, что мог бы тогда ознакомится с материалами проверки и на следующей очередной сессии отчитаться за каждое выявленное нарушение. "Я точно знаю, что я все декларировал. Мне надо изучить и подготовится, предоставить им документальные ответы по обвинениям. Для того, чтобы депутаты смогли принять объективное решение. Но они отказались и решили рассмотреть сегодня, не дав мне ознакомится с материалами. Это подозрительно поспешное решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Коровайный.

Он планирует оспорить в суде сегодняшнее решение депутатов, как только получит его на руки.

Сегодня к зданию администрации Ейского района пришло более 30 избирателей из числа жителей Ейска, рассказал Коровайный. По его словам, все собравшиеся хотели принять участие в сессии Совета районных депутатов и высказаться против отставки своего депутата, но их не пустили в здание администрации. Пройти на заседание удалось лишь десятерым активистам, которые прибегли к уловке - представились сотрудниками администрации, отметил Коровайный.

Обсуждение заняло не больше часа. Против лишения мандата выступил независимый депутат Александр Батуринец. Он заявил, что "Коровайного подвергли публичной казни" за его активную гражданскую позицию. От фракции "Единая Россия" выступила директор школы искусств, депутат Елена Ивахненко, котора, напротив, призвала коллег лишить Коровайного полномочий. К этому же призвал районный прокурор, сообщил Александр Коровайный.

"Обнаружилось в конце, что председатель Совета вчера получил документы по поводу проверки, где подробно говорится, что я, по мнению комиссии, нарушил. Якобы у меня за 2019 год какие-то нарушения обнаружили. Якобы движение по моему счету за 2019 и 2020 год было больше, чем у меня доходы. Это может говорить о чем угодно: у меня на счету есть деньги, я их снял, а потом понял, что снял много и положил часть назад, или нужно было сделать какой-то перевод, поэтому я внес деньги", - пояснил Коровайный.

Председатель Совета Олег Вяткин во время обсуждения лишения полномочий депутата рассказал, что в 2020 году Коровайный получил перевод от оппозиционного политика Андрея Пивоварова. "Пафосно председатель совета сказал, что в том числе присутствует перевод, сделанный иностранным агентом Андреем Пивоваровым. Но он тогда не был иностранным агентом, этот перевод был не для меня. Эти деньги собирали на избирательную кампанию независимого кандидата через сайт. Просто сбор начался еще до начала кампании. Я эти деньги снял и отдал тому, кому они предназначались", - рассказал Коровайный.

Бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров со 2 июня находится под стражей в Краснодаре. Причина преследования - репост в соцсети, причем адвокаты представили доказательства, что репост сделал не Пивоваров. В Краснодаре неоднократно проводились акции протеста в поддержку Пивоварова. Иностранным агентом признан не лично Пивоваров, а организация "Открытая Россия".

Правозащитник и адвокат из Ейска Наталья Аксенова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что она, как избиратель, которая голосовала за Коровайного и много раз к нему обращалась за помощью по поводу своих заявителей, также намерена также обжаловать решение Ейского районного совета. "Коровайный получил сегодня прекрасные отзывы от людей, которые умеют думать, и он не собирается сдаваться. Я его полностью поддерживаю. Он должен оспорить результаты [проверки], потому что ему о них только сегодня стало известно. Написать губернатору, что его использовали в какой-то недостоверной политической борьбе. Этот инцидент заинтересовал всю Россию, если посмотреть социальные сети", - подчеркнула Аксенова.

Она считает, что необходимо также провести подобные проверки в отношении всех депутатов Ейского совета, чтобы лишение Коровайного мандата не смотрелось как политическая расправа.

Независимый депутат Ейского районного совета Александр Батуринец, которого также планируют лишить полномочий по аналогичным с Коровайным основаниям, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что стал единственным депутатом, выступившем в поддержку Коровайного. "Странно, что глава совета, наш коллега, не подошел вчера, не подошел сегодня и не дал Коровайному ознакомится с материалами проверки", - заявил Батуринец.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.