Суд отказался снимать Коровайного с выборов на Кубани

08 сентября 2021, 10:54

Суд в Ейске отказался принять иск прокуратуры о снятии с выборов в Госдуму Александра Коровайного. Ведомство настаивает, что Коровайный принимал участие в акции в поддержку Навального и дискредитировал политику российских властей.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа полицейские составили на Коровайного административный протокол за опубликованный в январе ролик в поддержку Навального. Коровайный назвал дело попыткой помешать его выдвижению кандидатом в депутаты Госдумы.

В январе 2021 года Александр Коровайный разместил в своем Telegram-канале видеозапись, где он требует расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, называет его политическим заключенным и настаивает на освобождении политика. По словам Коровайного, через несколько дней он удалил видео, но его успели скопировать сотрудники краснодарского штаба Навального, признанного позднее экстремистской организацией и запрещенного по решению суда. Активисты смонтировали ролик, добавили эмблему штаба*, титры и разместили в своей группе в соцсети Facebook, администрированием которой сам Коровайный не занимается. "Даже если считать, что Навальный тоже является экстремистом и про него вообще нельзя говорить сейчас, я даром предвидения не обладаю, и не мог в январе 2021 года, когда записывал видео, сделать пометку об экстремизме", - указал Коровайный, комментируя административное дело.

Ейская межрайонная прокуратура известила Александра Коровайного, что подала иск о снятии его с выборов в Государственную думу за причастность к деятельности экстремистской организации. Иск был зарегистрирован Ейским городским судом 1 сентября. Однако 3 сентября суд вынес решение об отказе рассматривать это дело, поскольку "имеется вступившее в законную силу решение суда". Информация об этом была размещена в электронной картотеке Ейского суда 7 сентября.

Коровайный указал, что продолжает избирательную кампанию и получает много звонков от избирателей с выражением поддержки. "Пока суд на моей стороне, продолжаю избирательную кампанию. Тех, у кого нет шансов, не снимают с выборов за несколько дней до дня голосования. Я не знаю, какие у меня шансы. Но вижу, что кандидат от «Единой России» почти не ведет избирательной кампании. <...> И знаю, что просто так с выборов снять не пытаются", — сказал Коровайный.

Коровайный отметил, что у его избирательной кампании очень маленький бюджет. "Официально уже потрачено 150 тысяч рублей, но есть еще неоплаченные договора, бензин и прочее. С учетом помощи партии [«Яблоко»] и собранного фандрайзинга, мой бюджет будет в районе 400-500 тысяч рублей. Но большая часть людей, распространяющих мою агитацию, делает это абсолютно бесплатно. Если бы не они, то затраты были бы намного больше", - указал кандидат. По словам Коровайного, в Ейске ему помогают полтора десятка человек, в других районах — по несколько добровольцев. В основном это друзья и знакомые политика передало, сегодня кубанское издание "Юга".

Прокуратура сочла Коровайного участником акции в поддержку Навального

По данным надзорного органа, 31 января Коровайный принял участие в несанкционированном митинге, организованном в Ейске движением "Штабы Навального"*. "Мои читатели помнят, что на данном митинге я присутствовал как корреспондент "Кубановости", и по итогам написал статью для этого СМИ. Сотрудники полиции проверяли мои документы: удостоверение и редакционное задание. Все было в порядке. Ну, что ж, реальных оснований снятия меня с выборов нет, но в нашей стране можно ожидать любого беспредела", - написал Коровайный в ночь на 8 сентября на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что получил письмо 7 сентября. Заявление прокуратуры, фотографии которого Коровайный приложил к публикации, датировано 8 августа. Ведомство указывает, что депутат не только принял участие в митинге 31 января, но и "неоднократно распространял информационные материалы, направленные на дискредитацию политики, проводимой органами государственной власти Российской Федерации и содержащие высказывания в поддержку Навального А.А. как идеологического лидера Общественного движения "Штабы Навального"*". Прокуратура ссылается на два видеоролика, которые, по ее мнению, свидетельствуют об участии Коровайного в деятельности экстремистской организации.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".

Коровайный отметил, что в случае снятия с выборов будет призывать голосовать за кандидата от КПРФ Михаила Ахметгареева. По его мнению, этого кандидата поддержит и система "Умного голосования".

"Я не распространил ещё даже половину тиража своих листовок и только отдал в печать плакаты. <...> Наблюдатели никуда не денутся. Все они будут также наблюдать. Листовки я все равно распространю. Благо, есть еще время, в том числе на обжалование. К каждой из них прикреплю бумажку со своей подписью и просьбой поддержать кандидата от КПРФ в случае моего снятия с выборов", - написал Коровайный в соцсети.

Суть проекта "Умное голосование", запущенного командой Навального еще в 2018 году, была в поддержке кандидатов от самых разных политических сил и беспартийных, лишь бы они не были связаны с партией власти. 5 сентября в Краснодарском крае появился двойник "Умного голосования" - Telegram-бот "Разумное голосование". В отличие от проекта Навального, этот бот продвигает кандидатов от определенной партии - "Новые люди".

Александр Коровайный - независимый депутат Ейского районного совета. Партия "Яблоко" сочла его наиболее перспективным в Краснодарском округе кандидатом в депутаты Госдумы, указал ранее "Кавказскому узлу" член Федерального совета партии от фракции "Зеленая Россия" Евгений Витишко.

В единый день голосования, 19 сентября, в Краснодарском крае, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

*- организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда