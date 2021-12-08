Ейский районный совет лишил депутата Коровайного полномочий

08 декабря 2021, 12:48

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Большинство депутатов Ейского районного совета проголосовало сегодня за лишение Александра Коровайного мандата, сообщил депутат Александр Батуринец.

Как сообщал "Кавказский узел", комиссия Ейского районного совета рекомендовала депутатам лишить их коллегу Александра Коровайного полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Формально инициатива исходит от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил Коровайный. 6 декабря активистка Яна Антонова провела в Краснодаре одиночный пикет в поддержку Коровайного, назвав попытку лишить его мандата "беспределом".

Ейский районный совет лишил Александра Коровайного полномочий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Александр Батуринец. Он отметил, что против голосовали лишь сами Батуринец и Коровайный, а еще двое - депутаты Андрей Назаров и Евгений Агафонов - воздержались.

Об этом сообщил и сам Александр Коровайный. "Проголосовали за лишение меня полномочий. Против голосовали 2 человека - я и Батуринец. Воздержались Назаров и Агафонов. Остальные голосовали за", - написал он в своем Telegram-канале.

Активистов и жителей Ейска, которые хотели пройти в зал, чтобы поддержать депутата Коровайного, не пустили в здание районной администрации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Коровайный. При этом зал заседаний был полупустым, отметил он. Пять активистов после досмотра полицейскими пустили в знание, но не пустили в зал заседаний, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии "Яблоко" Роман Пилипенко. Его личные вещи также досмотрели. Пилипченко рассказал, что его пытались обвинить в незаконном проникновении в администрацию и хотели доставить в отдел полиции для установления личности.

На сайте администрации Ейского района, по состоянию на 12.48 мск 8 декабря, не появилось информации о результатах голосования по вопросу о лишении Коровайного мандата.