Житель Краснодара оштрафован по статье о дискредитации армии

18 апреля 2022, 14:46

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Штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии назначен жителю Краснодара, который поджег на улице диван, написав рядом слово с использованием буквы Z.

Как писал "Кавказский узел" с начала спецоперации на Украине кубанские активисты проводят пацифистские акции, после вступления силу административной статьи о дискредитации действий вооруженных сил ряду активистов назначены штрафы по этой статье. Так, 16 апреля полицейские составили протокол по статье о дискредитации российской армии на Евгения Буханцева, который провел пикет в Краснодаре и на активиста в Горячем Ключе. 14 апреля суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который, по данным силовиков, сорвал с рыночного ларька буквы Z и V. Задержанный также арестован по обвинению в неподчинении полицейским.

Суд в Краснодаре признал 24-летнего местного жителя виновным в дискредитации российской армии, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Установлено, что 13 апреля мужчина, находясь на территории аллеи на улице Котлярова, устроил протестную акцию. Он использовал лозунги, а также поджег диван для привлечения внимания", - процитировал "Интерфакс" сообщение пресс-службы. В ходе суда краснодарец признал свою вину и подтвердил обстоятельства произошедшего, указано в сообщении.

В судебном заседании подсудимый признал вину и подтвердил обстоятельства, представленные в протоколе. Прикубанский районный суд счел вину фигуранта доказанной и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, проинформировал "Югополис".

Акция прошла 13 апреля на улице Котлярова в Краснодаре. Молодой человек поджег на аллее диван и написал рядом на асфальте слово с использованием буквы "Z", сообщило сегодня издание 93.ru.

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