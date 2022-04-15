Капитан танкера "Генерал Ази Асланов" получил условный срок по делу о гибели моряков

15 апреля 2022, 23:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре назначил четыре года условно капитану танкера Анатолию Грудеву, признав его виновным нарушении требований пожарной безопасности после гибели троих человек при возгорании на танкере в Азовском море. Грудев признал вину и возместил моральный вред потерпевшим, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в гибели моряков танкера "Генерал Ази Асланов" были обвинены капитан и его помощник. В апреле дело в отношении капитана и его помощника, обвиненных в нарушении требований пожарной безопасности, было завершено и направлено в суд.

24 октября 2020 года на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошли два взрыва. Всего на танкере находились 13 человек, трое из которых оказались за бортом. Взрывы на нефтяном танкере, по версии следствия, произошли из-за нарушений требований пожарной безопасности при перевозке груза. На поиски моряков были направлены вертолеты из Симферополя и Геленджика, 26 октября 2020 года их поиски были прекращены, так как надежды найти их живыми уже не было. Позднее в ходе осмотра танкера были найдены останки, предположительно, принадлежащие трем пропавшим членам экипажа.

Темрюкский райсуд в Краснодаре признал капитана танкера Анатолия Грудева виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более человек (часть 3 статьи 219 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Капитан приговорен к четырем годам условно", - привел сегодня сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Отметим, максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Суд и следствие установили, что капитан танкера, на борту которого очищали танки от остатков продукта нефтепереработки, не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на судне и допустил выполнение работ в отсутствие технологической карты, определяющей безопасную процедуру мойки. Следствие полагает, что капитан лично не проконтролировал концентрацию загазованности в танках судна, допустив к выполнению моечных работ практиканта. Грудев полностью признал свою вину, говорится в сообщении.

Суд посчитал смягчающим обстоятельством то, что подсудимый возместил моральный вред, размер которого устроил четверых из пятерых потерпевших, а также наличие у него положительных характеристик. В пользу пятой потерпевшей суд дополнительно взыскал с подсудимого 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, привело сообщение пресс-службы ТАСС.

Дело старшего помощника капитана будет рассмотрено в ходе отдельного судебного производства, отмечается в сообщении.

Комментариев Анатолия Грудева или его представителей относительно решения суда не поступало.

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