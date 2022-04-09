Кубанская активистка оштрафована за участие в пацифистской акции

09 апреля 2022, 21:35

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Ленинский райсуд Краснодара назначил Елене Генераловой штраф в 12 тысяч рублей за пацифистскую акцию 6 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статьям о дискредитации российской армии. Так, 6 апреля в Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет. В тот же день стало известно, что Ленинский суд Краснодара оштрафовал Олега Епифанцева на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом, на котором был изображен знак "пацифик". 7 апреля краснодарский суд оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей за пацифистский пикет.

Суд в Краснодаре назначил штраф местной жительнице Елене Генераловой по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга, пикета или собрания (статья 20.2 КоАП РФ), из-за участия в пацифистской акции 6 марта, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Вина Генераловой доказывается лишь протоколом и рапортами полицейских, сообщило издание "Кавказ Реалии"**. "Данных о какой-либо заинтересованности сотрудников полиции в исходе дела или допущенных ими злоупотреблениях не установлено, оснований ставить под сомнение факты, указанные должностными лицами в составленных документах не имеется", - приводит издание заключение судьи.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* – включен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** – издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.