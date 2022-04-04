Следком подтвердил задержание бывшего главы угрозыска Анапы

04 апреля 2022, 21:36

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Бывший сотрудник милиции в Краснодарском крае Игорь Нехаенко, обвиненный в бандитизме, убийстве и незаконном обороте оружия, задержан и помещен под стражу на основании постановления суда, сообщил Следственный комитет России.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нехаенко был задержан после девяти лет международного розыска, он находится в СИЗО, сообщили "Коммерсант" и "Лента.ру".

11 октября 2016 года суд приговорил бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, другие обвиняемые по делу получили по 15 и 16 лет тюрьмы. Зиринов и его возможные сообщники были обвинены в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Сами подсудимые заявили о невиновности и просили суд их оправдать. 5 октября 2017 года Верховный суд России сократил срок заключения для Зиринова на два месяца. Дело бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, который является предполагаемым участником преступной группировки Зиринова, было выделено в отдельное производство. Он находился в розыске с 2013 года, говорится в биографии Сергея Зиринова.

"Было установлено местонахождение одного из фигурантов уголовного дела, объявленного в розыск, бывшего сотрудника милиции Игоря Нехаенко. После этого он был задержан и помещен под стражу на основании постановления суда, ранее вынесенного заочно в рамках уголовного дела. С Нехаенко проводятся необходимые следственные действия", - сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

По данным ведомства, Нехаенко обвиняется по ст. 209, 105, 222 УК России (бандитизм, убийство, незаконный оборот оружия). По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске в период с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений".

"Банда контролировала значительную часть бизнеса в Анапе. В ее структуре были четко распределены роли между участниками. В 2016 году Зиринов и его соучастники Паладьян, Тильгеров, Асланян, Мирошников и Сапожников осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще один из организаторов банды - Амбарцум Эйриян - находится в розыске, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении Следкома.

Напомним, что Зиринову и другим подсудимым по его делу вменялись убийства, в том числе директора анапского санатория "Малая бухта" Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной, бизнесмена из Новороссийска Салмана Набиева, а также покушение на заместителя атамана Анапского казачьего войска Николая Нестеренко, в ходе которого был убит его водитель Виктор Жук.

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