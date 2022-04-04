Чиновник из Чегема заподозрен в незаконной продаже земли

04 апреля 2022, 11:57

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Бывший глава администрации Чегема превысил полномочия, продав участок земли площадью более 36 тысяч квадратных метров, предположили следователи.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы администрации городского поселения Чегем в Кабардино-Балкарии, подозреваемого в превышении полномочий при продаже земли. По версии следствия, в период работы чиновник незаконно продал земельный участок сельхозназначения, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии во взаимодействии с МВД по Кабардино-Балкарии выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим главой администрации городского поселения Чегем. Установлено, что подозреваемый в период работы из корыстной заинтересованности, вопреки интересам муниципальной службы осуществил незаконную продажу земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 36 405 квадратных метров", - процитировало ТАСС сообщение УФСБ по Кабардино-Балкарии.

В отношении бывшего главы администрации возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Имя подозреваемого в релизе ведомства не указано.

В 2015 году стало известно, что следствие возбудило уголовное дело по статье о превышении полномочий в отношении главы города Рауля Шогенова, а следователи добивались его отстранения от должности. Причиной послужило незаконное использование средств федерального и республиканского бюджетов.

В феврале 2016 года Шогенов написал заявление об отставке, городскую администрацию возглавил Леонид Макоев, сообщило 16 февраля 2016 года РИА "Кабардино-Балкария".

И.о. прокурора Кабардино-Балкарии Юрий Лаврешин ранее заявлял, что бывший глава города Чегема обвиняется в служебном подлоге. По словам прокурора, он "провёл открытый аукцион по продаже земельного участка с участием единственного человека". При этом земля относилась к категории предназначенных для строительства производственных административных зданий, говорится в публикации газеты "Кабардино-Балкарская правда" от 26 августа 2019 года.

В ноябре 2021 года администрацию Чегема возглавил Алим Губжоков, который ранее возглавлял Контрольно-счетную палату Чегемского района. Новый глава был назначен в связи с истечением срока полномочий предыдущего руководителя, говорится в сообщении от 24 ноября 2021 года на сайте Чегемского муниципального района.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году стало известно об уголовном преследовании инженера-землеустроителя, обвиняемого в оформлении земельных участков в Чегеме на родственников и знакомых по подложным документам.

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