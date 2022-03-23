Совет старейшин балкарского народа вступился за осужденного главу села

23 марта 2022, 01:30

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Вина бывшего главы села Прималкинского Вадима Самбурского, оштрафованного за злоупотребление полномочиями, не доказана, заявили старейшины в обращении в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Они попросили объективно разобраться в деле, назвав его надуманным.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2018 года Прохладненский райсуд оправдал Вадима Самбурского, признав его невиновным в злоупотреблении полномочиями. Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае 2019 года направил на новое рассмотрение его дело.

По версии следствия, житель Прохладного внес задаток на участие в аукционе в размере 698 940 рублей и после победы на торгах подписал с главой села Прималкинского договор аренды земли сроком на семь лет. В тот же день победитель аукциона попросил расторгнуть договор, и ему был возвращен задаток. Следователи сочли это ущербом местному бюджету. Вадим Самбурский отказался признать вину в злоупотреблении полномочиями и попросил суд оправдать его.

По результатам повторного рассмотрения 16 ноября 2021 года Самбурский был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему штраф в размере 60 000 рублей, а также лишил права занимать должности в органах власти сроком на два года. Кроме того, по гражданскому иску прокурора Прохладненского района суд взыскал с Самбурского 698 940 рублей в счет компенсации имущественного вреда, следует из решения суда, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Совет Старейшин балкарского народа заявил, что с приговором не согласен не только сам обвиняемый и его защита, но и жители села, они возмущены действиями правоохранителей, возбудившими уголовное дело и осудившими человека "на пустом месте". "В период исполнения Самбурским обязанностей главы администрации селения Прималкинское, под его руководством был проведен аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды 21 земельного участка сельхозназначения, по результатам которого по трем из них победителем был признан гражданин [...] с которым Самбурский В.А. заключил договора. В этот же день по заявлению [гражданина] он расторг указанные договора по соглашению сторон, затем направил сопроводительное письмо с просьбой возвратить [гражданину] внесенный им задаток в сумме 698 940 рублей», - говорится в направленном 22 марта в Верховный суд Кабардино-Балкарии сообщении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Самбурского обвинили в том, что он «вынес постановление о расторжении договоров аренды», «не принял мер о внесении [гражданина] в реестр недобросовестных участников аукциона», и что «указанные противоправные действия Самбурского В.А. существенно нарушили права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства, причинив ущерб местному бюджету администрации Прохладненского муниципального района на сумму 698 940 00 рублей», цитируется в документе версия обвинения. «Защита считает, и мы поддерживаем ее в том, что судом не было конкретизировано, какие именно «права и законные интересы граждан и государства» были нарушены, в чем конкретно выразилось, что Самбурский В.А. действовал в интересах [гражданина] и какую личную выгоду он преследовал. Судом также не установлено, что же от действий Самбурского В.А. при расторжении договоров получил [гражданин], какую выгоду поимел Самбурский В.А. Между тем, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года «злоупотребление должностными полномочиями как коррупционное преступление совершается только из стремления к личной выгоде, наживе» , - указано в обращении.

Отсутствие доказательств личной заинтересованности Самбурского В.А. является основанием для прекращения уголовного дела в отношении него за отсутствием в его действиях состава преступления, считают авторы обращения.

Надуманным они называли версию обвинения о вреде, нанесенном Самбурским при расторжении договоров аренды. Никакого вреда причинено не было, гражданин вернул землю в тот же день, когда и получил, и в тот же день ему вернули внесенный им задаток, отмечается в обращении.

Совет старейшин попросил Верховный суд Кабардино-Балкарии объективно разобраться в деле Сабурского и не допустить осуждения невиновного человека.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Прохладненского райсуда в отношении Самбурского 7 апреля.