03 марта 2022, 17:48

Мэр Прохладного заподозрен в злоупотреблении полномочиями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший мэр Прохладного не повзолил службе судебных приставов исполнить решение суда о сносе двух частных домов, которые частично были  построены на земле города, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии. 

Бывший глава администрации Прохладного помешал сносу незаконных построек на муниципальной земле, сообщила сегодня  пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, двое жителей города построили частные дома на своих участках, но вышли за их пределы, на территорию, которая принадлежит городу. Сотрудники администрации Прохладного добились в суде  решения о сносе построек. Сами владельцы домов сносить их не стали, поэтому Управление федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительные производства. "Однако глава местной администрации (...) отозвал исполнительные листы, после чего службой судебных приставов были вынесены постановления об окончании исполнительных производств", - проинформировала полиция Кабардино-Балкарии. В результате дома не снесли, администрация города утратила право требовать их сноса, отмечается в сообщении.

Бывший мэр города заподозрен  в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 286 УК РФ), проинформировала "Российская газета".

Администрацию Прохладного с апреля 2016 года по декабрь 2021 года возглавлял Игорь Тараев, он  был назначен и.о. главы администрации Прохладного после того, как этот пост покинул Игорь Кладько, назначенный директором кабардино-балкарского филиала ПАО "РусГидро". В июле 2020 года жители Прохладного опубликовали петицию с требованием отставки Тараева после того, как местным жителям стало известно об обращении мэра города в полицию с заявлением о проверке авторов негативных комментариев о нем в соцсетях.

Имя подозреваемого, а также год, в котором происходили события, в сообщении МВД не указаны.

Игорь Тараев, назначенный в декабре 2021 года советником главы Кабардино-Балкарии, 14 февраля указом главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова был освобожден от должности, следует из документа, опубликованного на сайте главы Кабардино-Балкарии. Причины такого решения в указе не названы.

"Кавказский узел" также писал, что  сотрудница администрации Прохладного подала в суд на главу города Игоря Тараева за незаконное взыскание и оскорбление чести и достоинства. 12 апреля 2019 года бывший глава администрации города Прохладного Игорь Тараев прислал по WhatsApp своему заместителю Ларисе Клешне видеоклип с танцующими в полураздетом виде мужчиной и женщиной и написал сообщение, что хотел бы, чтобы сотрудница администрации Оксана Нерубленко исполнила для него такой же танец. В противном случае он пригрозил уволить ее. После он повторил свою просьбу лично, а после отказа стал преследовать Нерубленко, следует из апелляционной жалобы в суд, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". Суд отменил приказ о взыскании суд отменил, а в удовлетворении второго иска отказал.  Верховный суд Кабардино-Балкарии 20 января согласился с выводом районного суда о том, что бывший мэр Прохладного не унизил чести и достоинства своей подчиненной Оксаны Нерубленко настойчивым предложением исполнить для него танец в купальнике.

Примечание:

""Конкурс на должность начальника гороно в Прохладном вызвал претензии активистов", "Выборы главы Прохладного ознаменовались скандалом", "Активистка из Прохладного заявила о давлении силовиков на ее супруга".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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