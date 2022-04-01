Беженцы с Украины рассказали о приеме в Тбилиси

01 апреля 2022, 19:10

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Граждане Украины провели в Тбилиси ряд благотворительных акций по сбору гуманитарной помощи для соотечественников. Беженцы с Украины размещены в гостиницах Грузии и не испытывают проблем с жильем, однако их беспокоят материальные трудности и неопределенность со сроками возвращения на родину.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии проходят акции в поддержку Украины. 29 марта профсоюзные активисты Грузии провели акцию перед зданием парламента. 30 марта участники акции в Тбилиси в память о погибших на Украине детях принесли детскую обувь к зданию парламента, подобная акция прошла в Кутаиси. Волонтеры в городах Грузии собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину.

Граждане Украины организовали в Тбилиси сбор помощи для Украины. В настоящее время для них в приоритете отправка медикаментов, в которых нуждается страна из-за проблем с доставками. Одна из участниц акции, Алена Сичкарь, сообщила, что украинские туристы своими силами собирали гуманитарную помощь и уже отправили на Украину много посылок, из которых дошла только часть. Позднее они создали благотворительную организацию, провели концерт и ярмарку для сбора средств, на которой продавали вино, посуду и искусственные цветы. "Мы не планировали собрать конкретную сумму, сколько соберем – столько и отправим. Отправим деньги и медикаменты – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кровоостанавливающие, гормональные и для диабетиков – на Украине не хватает этих препаратов из-за проблем с доставками. Также отправим бинты и повязки для раненых", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она приехала в Грузию на отдых на горнолыжном курорте за несколько дней до начала спецоперации. В Тбилиси живет в гостинице, которая предоставляет трехразовое питание. Кроме того, кафетерии, сеть одной из аптек и торговый центр предоставили ваучеры для покупок на разные суммы, поэтому нужды в средствах она не испытывает.

Семья Инны Курбановой из Полтавы испытывает финансовые трудности. Семья ограничивает себя во многом, выделяя средства в основном для питания ребенка. Рассчитать имеющиеся средства они не могут, поскольку не знают, как долго пробудут в Грузии, рассказала Инна. "Мы с большим трудом выбирались с Украины – к границе ехали в поезде, в котором стояли больше 20 часов – не было места не просто сесть, а даже повернуться. Ребенок спал на чемодане. Мы не знали, что Грузия оказывает помощь украинцам, муж – из Грузии и ехали на его родину. Первые несколько дней провели у его дальних родственников в Телави, потом переехали в Тбилиси, чтобы найти здесь работу, но муж ее найти не может", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, гостиницу, в которой проживает ее семья вместе с другими беженцами с Украины, мэрия Тбилиси оплатила до 19 апреля, после надо съезжать, но некуда.

Курбанова сообщила, что на Украине остались ее родители – мать отказалась уезжать, поскольку не хочет во второй раз стать беженкой – она родом из Нагорного Карабаха и уехала оттуда во время первой войны.

Семья Луцких приехала в Грузию из Мариуполя на собственном автомобиле через территорию России. "Нам повезло, что наша машина не сгорела, и мы смогли выехать и взять с собой некоторые вещи. Наш дом обстреливали незначительно, когда мы уезжали, Мариуполь уже был отрезан от остальной части Украины, и было невозможно выбраться. Когда появилась возможность, то мы сразу же уехали. До границы ехали по дорогам, где не было боев и обстрелов", – рассказал Сергей Луцкий корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для переезда семья выбрала Грузию потому, что давно хотели побывать здесь. В Тбилиси ехали наугад, но при въезде в столицу остановились у торгового центра, где им помогли найти с жилье посторонние люди. "Нам помогла девушка – беженка из Абхазии, она создала в социальной сети группу, и тут же отозвались люди, которые нас приютили. Сейчас мы живем в гостинице, питанием нас обеспечили, финансовых проблем тоже нет, но хочется найти работу, чтобы была стабильность. Нам бы хотелось здесь остаться – нашего города нет. Если его начнут восстанавливать, то мы вернемся", – сказал Луцкий.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".