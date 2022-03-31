Жители Грузии на акциях поддержали Украину

31 марта 2022, 04:05

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Участники акции в Тбилиси в память о погибших на Украине детях принесли детскую обувь к зданию парламента, подобная акция прошла в Кутаиси. Волонтеры в городах Грузии собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии проходят акции в поддержку Украины. 29 марта профсоюзные активисты Грузии провели акцию перед зданием парламента. Они выразили солидарность жителям Украины и выступили за евроинтеграцию.

19 марта временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры.

Жители Тбилиси 30 марта провели акцию-перфоманс возле здания парламента. Они выставили там обувь в память о детях, погибших на Украине, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Митинг в поддержку жителей Украины прошел и в Кутаиси. Организаторы акции также принесли к театру Ладо Месхшишвили детскую обувь. Перед театром была надпись «дети». Акция прошла в рамках кампании «Мы за U», передал телеканал "Аджара ТВ".

«Мы два народа [...] общая боль», - сказал журналистам один из организаторов кампании «Мы за U» Акакий Сагинадзе.

В Кутаиси частные и госструктуры собрали гуманитарную помощь жителям Украины и беженцам.

Грузинские активисты работают в качестве волонтеров в Польше. Активист движения «Позор» Гога Макарашвили рассказал в телеэфире, что он на железнодорожном вокзале в Варшаве встречает беженцев из Украины. Он рассказал, что когда покупал большую партию предметов детской гигиены для беженцев, продавец, узнав для кого предназначаются товары, сделал ему скидку на 300 долларов США. Грузинские волонтеры раздают детям игрушки, сказал Макарашвили.

Гуманитарная помощь 30 марта была отправлена на Украину из Лагодехского муниципалитета. На средства, выделенные мэрией, были закуплены продуктыи другие необходимые предметы, передал "Рустави 2".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".