Жители Грузии собирают гуманитарную помощь для Украины

25 марта 2022, 04:23

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В Грузии продолжается сбор помощи жителям Украины, в нем принимают участие обычные граждане, компании и партии. На Украину из Грузии отправлены четыре контейнера с гуманитарной помощью, собранные партией «Лело», сообщила ее представитель. Школьники и студенты, которые не могут продолжать обучение на Украине из-за боевых действий, могут учиться в Грузии, заявило Минобразования страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры. В тот же день Минобразования Грузии отчиталось, что первые 38 детей из Украины, покинувшие зону проведения спецоперации российских войск, зачислены в школы Тбилиси.

В Грузии продолжается сбор помощи жителям Украины, в нем принимают участие обычные граждане, компании и партии. Член партии «Лело» Тамуна Кирвалидзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее однопартийцы уже собрали и отправили на Украину четыре контейнера с гуманитарной помощью. В сети аптек PSP при покупке лекарства можно также оплатить медикаменты, которые будут отправлены на Украину, сказала она.

Партия выступила с инициативой пригласить в Грузию 100 детей из Украины и обеспечить их обучение, проживание и отдых, однако пока посольство Украины в Грузии не готово обеспечить приезд детей, сообщил журналистам лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Сбор помощи ведется для жителей Украины ведется и в регионах Грузии, продукты питания долгого хранения были закуплены из резервного фонда мэрии Сенаки, сообщил телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Вузы и школы Грузии готовы принять детей из Украины

Тбилисский госуниверситет готов принять граждан Израиля, которые учатся в украинских вузах и вынуждены покинуть страну из-за военных действий, сообщил . Всего из-за ситуации на Украине порядка 1500 студентов из Израиля не могут продолжить обучение в вузах и хотят учиться в Грузии, сообщили в телеэфире.

Родители 110 детей из Украины изъявили желание устроить их в школы Тбилиси и регионов, 58 из них уже зачислены, остальные 52 будут зачислены в ближайшее время, сообщило Минобразования Грузии на своем сайте. Психологи Службы ресурсных офицеров оказывают психологическую поддержку детям из Украины, говорится в сообщении министерства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Согласно решению правительства Грузии, школьники, которые не могут продолжить свое образование в украинских школах из-за боевых действий на Украине и хотят обучаться в Грузии, будут зачисляться в школы в упрощенном порядке, сообщили чиновники.

Из Львова в Польшу эвакуировали еще 50 граждан Грузии, двадцать из которых - жители Мариуполя, сообщил 24 марта Общественный вещатель Грузи. Все они направились к польской границе, а оттуда они прибудут в Грузию.

К 22 марта порядка двух тысяч граждан Грузии вернулись из Украины, сообщил МИД страны.

Граждане Грузии, вернувшиеся в страну без ПЦР-теста, больше не будут изолироваться, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что власти Грузии приняли решение отменить с 28 марта социальную дистанцию, карантин для вновь прибывших в страну людей, ограничения для кафе, спортзалов и на проведение массовых мероприятий. При этом остался в силе масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.