Профсоюзы Грузии выступили в поддержку Украины

30 марта 2022, 05:57

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Профсоюзные активисты Грузии провели перед зданием парламента акцию в поддержку Украины, а также выступили за евроинтеграцию.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры.

В Тбилиси 29 марта прошла масштабная акция в поддержку движения "Солидарность с Украиной", которую провели профсоюзы Грузии. Они также выступили за евроинтеграцию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Пожилая женщина Мака рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на акцию, чтобы поддержать своих украинских родственников и друзей. «У меня много друзей и родственников на Украине, я переживаю за них. Не могу им дозвониться. Хотела бы пригласить их к себе, но у меня нет возможности с ними связаться», - рассказала она.

К участникам митинга обратился председатель Объединенного профсоюза Ираклий Петриашвили. Он призвал проявить солидарность с украинским народом и поддержать евроинтеграцию Грузии. Петриашвили прочитал письмо профсоюзных лидеров Украины, которые благодарили грузин за поддержку.

«Европейская интеграция является приоритетом для граждан Грузии. Мы еще раз направляем совместное послание нашим украинским братьям", - сказал Петриашвили.

«В вопросе поддержки украинцев у нас полная солидарность с профсоюзами», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор Ассоциации работодателей Грузии Лаша Лабадзе.

«Мы выражаем солидарность с Украиной, говоря, что сегодняшний митинг является еще одним доказательством того, что Грузия поддерживает дружественную страну», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза автомобильных рабочих Лаврентий Алания.

По решению премьер-министра процесс сбора помощи осуществляется на всей территории Грузии. В Зугдидском муниципалитете на средства, выделенные из резервного фонда мэрии, закуплены предметы медицинского и гигиенического назначения, предметы повседневного обихода и продукты питания.

Из района Мцхета-Мтианети во второй раз была отправлена гуманитарная помощь. Всего на первом этапе кампании было собрано и отправлено более 150 тонн гуманитарной помощи, передает "Рустави 2".

Государство продолжает оказывать помощь гражданам Грузии на Украине в эвакуации, репатриации и обеспечении предметами первой необходимости. «На данный момент около трех тысяч граждан Грузии обеспечены предметами первой необходимости, а также медицинской помощью, транспортом и временным жильем. Среди них 100 граждан Грузии организованно выехали на прошлой неделе на родину. Есть регулярные рейсы Львов - Варшава для перевозки граждан Грузии, а также организованный трансфер из Одессы в приграничные государства Украины. С началом боевых действий на Украине диппредставительства Грузии, как на Украине, так и в соседних странах (Польша, Румыния, Молдавия, Словакия, Венгрия) ввели чрезвычайное положение. По поручению премьер-министра Грузии они обеспечат проезд граждан Грузии и членов их семей на родину, а также оказание базовой помощи», - говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии.

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