31 марта 2022, 19:44

Семь граждан Азербайджана вернулись на родину из Сирии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из лагеря для беженцев в сирийском городе Джераблус возвращены на родину семь уроженцев Азербайджана, сообщил МИД страны.

Как писал "Кавказский узел" власти Азербайджана периодически отчитываются о возвращении уроженцев страны из стран Ближнего Востока. С 2018 года до конца 2020 года из Ирака были возвращены 248 детей. В 2021 году МИД Азербайджана отчитывался о возвращении детей из Ирака, Сирии и Турции. 24 ноября 2021 года власти Азербайджана вернули на родину 12 уроженцев страны, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус в Сирии.

Семь граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна  в сирийском городе Джераблус 31 марта были репатриированы в Баку, говорится в сообщении МИД страны, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Сначала были определены  место содержания, личность и гражданство репатриируемых лиц. Позже на основании достигнутой договоренности им был разрешен въезд на территорию Турции. Азербайджанское посольство предоставило им свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику и сегодня они прибыли из Анкары в Баку на самолете. Власти страны примут все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации возвращенных из Сирии лиц, указало ведомство. 

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией", "Около 40 детей доставлены из Ирака в Азербайджан", "Четверо азербайджанских детей возвращены из Турции".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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