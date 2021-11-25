12 уроженцев Азербайджана возвращены из Сирии

25 ноября 2021, 08:55

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Из лагеря для беженцев в сирийском городе Джераблус возвращены на родину 12 уроженцев Азербайджана, сообщил МИД страны.

Как писал "Кавказский узел" власти Азербайджана периодически отчитываются о возвращении уроженцев страны из стран Ближнего Востока. С 2018 года до конца 2020 года из Ирака были возвращены 248 детей. По данным же на начало 2020 года число возвращенных детей составило 194. Таким образом, в 2020 году в Азербайджан вернулись 54 несовершеннолетних гражданина, передал 10 марта haqqin.az.

24 ноября власти Азербайджана вернули на родину 12 уроженцев страны, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус в Сирии, сообщило в ночь на 25 ноября агентство АПА со ссылкой на МИД Азербайджана.

Граждане Азербайджана были возвращены на родину через территорию Турции. Азербайджанское посольство предоставило им свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику и 24 ноября они прибыли из Анкары в Баку на самолете, информировал в ночь на 25 ноября Day.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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