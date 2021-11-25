Аэропорт Баку. Фото: Anar Aliyev (PR at Azerbaijan Airlines) https://ru.wikipedia.org/

25 ноября 2021, 08:55

12 уроженцев Азербайджана возвращены из Сирии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из лагеря для беженцев в сирийском городе Джераблус возвращены на родину 12 уроженцев Азербайджана, сообщил МИД страны.

Как писал "Кавказский узел" власти Азербайджана периодически отчитываются о возвращении уроженцев страны из стран Ближнего Востока. С 2018 года до конца 2020 года из Ирака были возвращены 248 детей. По данным же на начало 2020 года число возвращенных детей составило 194. Таким образом, в 2020 году в Азербайджан вернулись 54 несовершеннолетних гражданина, передал 10 марта haqqin.az.

24 ноября власти Азербайджана вернули на родину 12 уроженцев страны, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус в Сирии, сообщило в ночь на 25 ноября агентство АПА со ссылкой на МИД Азербайджана.

Граждане Азербайджана были возвращены на родину через территорию Турции. Азербайджанское посольство предоставило им свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику и 24 ноября они прибыли из Анкары в Баку на самолете, информировал в ночь на 25 ноября Day.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"20 граждан Азербайджана возвращены из Сирии", "Meydan TV: азербайджанские дети пополняют ряды маленьких пленников ИГ*", "Власти Азербайджана отчитались об аресте участников отрядов боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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