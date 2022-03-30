Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России

30 марта 2022, 09:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты действует до 7 апреля, сообщила сегодня Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине была до 2 марта приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем запрет на полеты в Ставрополь был снят, ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз до 1 апреля.

Росавиация сообщила сегодня о продлении запрета на полеты в ряд российских аэропортов. "До 7 апреля 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авиакомпаниям ведомство порекомендовало организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.