Продлен режим ограничения полетов в города юга России

24 марта 2022, 09:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 1 апреля, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Эти ограничения были введены до 2 марта, затем продлены до 26 марта.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен до 1 апреля, сообщила Росавиация. "До 1 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы работают в качестве хабов, информировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Росавиацию.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.