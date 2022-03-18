Режим закрытого неба на юге России продлен на неделю

18 марта 2022, 09:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 26 марта продлен запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах шести городов юга России, в том числе Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Эти ограничения были введены до 2 марта, а затем продлены до 20 марта.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России продлен до 26 марта, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Эти сведения подтвердил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". "Продление закрытия аэропортов на юге России – до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", – привело сегодня сообщение оператора РИА "Новости".

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты и Ставрополя, а также Симферополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, информировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ГК "Аэродинамика".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".