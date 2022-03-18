18 марта 2022, 09:21

Режим закрытого неба на юге России продлен на неделю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 26 марта продлен запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах шести городов юга России, в том числе Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Эти ограничения были введены до 2 марта, а затем продлены до 20 марта.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге России продлен до 26 марта, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Эти сведения подтвердил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". "Продление закрытия аэропортов на юге России – до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", – привело сегодня сообщение оператора РИА "Новости".

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты и Ставрополя, а также Симферополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, информировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ГК "Аэродинамика".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Участники переговоров по ситуации на Украине обсудили начало работы гуманитарных коридоров", "Азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию", "Власти заявили о гуманитарном коридоре в Ростовскую область для жителей Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 марта 2022, 08:37

18 марта 2022, 07:47

  • Возобновлено движение по Транскаму

    Транскавказская автомагистраль, движение по которой было запрещено с 13 марта из-за снегопада и угрозы схода лавин, открыта для всех машин, сообщили спасатели.

18 марта 2022, 06:49

  • 1 Военный из Каспийска убит на Украине

    Старший лейтенант Тажиб Курбанов из Каспийска погиб во время спецоперации российских войск на Украине. Всего с начала операции погибло не менее 32 военнослужащих из Дагестана.

18 марта 2022, 05:49

  • Сына убитой махачкалинки возмутило решение суда

    Приговор пенсионеру МВД Тагиру Велагаеву за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе, считает сын убитой Шамиль Гусейнов. Решение суда, освободившего бывшего сотрудника МВД от наказания, будет обжаловано, заявил адвокат потерпевших. Правозащитница Светлана Анохина назвала убийство жительницы Махачкалы следствием господства патриархата на Северном Кавказе.

18 марта 2022, 04:50

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    Житель Приморско-Ахтарского района Сергей Волынец погиб во время военной операции на Украине. С начала спецоперации российских войск погибло не менее 17 военнослужащих из Краснодарского края.

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