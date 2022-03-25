Около 350 фур образовали очередь на "Верхнем Ларсе"

25 марта 2022, 09:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители 347 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии отмены запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным департамента Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Северной Осетии на российской стороне КПП "Верхний Ларс" скопились 347 грузовиков, водители которых ожидают, когда будет разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге, информировал сегодня "Sputnik Армения".

Управление МЧС по Северной Осетии подтвердило, что Военно-Грузинская дорога остается закрытой для всех машин. "Запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 09.05 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на самом КПП стоят три грузовика. На выезде из России в Грузию видна длинная очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота. На КПП автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -8 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 26 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.