Поиски сноубордиста на Эльбрусе приостановлены на ночь

23 марта 2022, 17:55

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Спасатели на вертолете провели осмотр Эльбруса, однако не нашли следов пропавшего 21 марта сноубордиста, сообщило МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта спасатели приступили к поискам сноубордиста на Эльбрусе, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. 22 марта поиски, в которых участвовали 14 спасателей, не дали результатов. Поисковые работы были приостановлены до рассвета и возобновлены сегодня утром. При этом группировка спасателей была увеличена вдвое, также поисках был использован вертолет Ми-8.

Спасатели обследовали ледники Азау, Гара-Баши, Терскол, а также ущелье Азау и Терскол. Также осуществлено аэровизуальное обследование на вертолёте МЧС России. Поиски результатов не дали, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.



В поисково-спасательных работах были задействованы 30 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, 4 единицы техники и борт Ми-8 МЧС России, следует из сообщения.

Ведомство также опубликовало видеоотчет о поисках сноубордиста при помощи вертолета. Спасатели у иллюминаторов при помощи биноклей осматривают заснеженную вершину, следует из него.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

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