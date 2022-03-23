Эльбрус. Фото: Dmitry A. Mottl https://ru.wikipedia.org

23 марта 2022, 13:53

Спасатели привлекли вертолет для поисков сноубордиста на Эльбрусе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для поисков московского сноубордиста на Эльбрусе задействован вертолет МИ-8, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта спасатели приступили к поискам сноубордиста на Эльбрусе, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. 22 марта поиски, в которых участвовали 14 спасателей, не дали результатов. Поисковые работы были приостановлены до рассвета и возобновлены сегодня утром. При этом группировка спасателей была увеличена вдвое.

Поиски сноубордиста будут продолжены при помощи авиации МЧС России, сообщили спасатели.

"В 12:30 вертолет МИ-8 МЧС России забрал на борт четверых спасателей Эльбрусского ВПСО для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", - цитирует пресс-службу управления МЧС по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

По данным ведомства, параллельно поисково-спасательную операцию продолжают вести наземные группы.

Эльбрус  это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

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– 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Курорт "Эльбрус" возобновил работу", "Спасатели оказали помощь заблудившимся в горах Кабардино-Балкарии туристам", "15 спасателей вышли на поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 марта 2022, 14:40

23 марта 2022, 14:27

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